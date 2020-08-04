beee написав:Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении. Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться
beee написав:Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении. Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться
Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?
Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально
beee написав:Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении. Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться
Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?
Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально
Igneus написав: Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
У меня в заочном втором нема
Может это зависит от специализации, а поскольку у меня уголовно-правовая, то без медицины в ней никак нельзя. Если возбуждать уголовное дело, например, по нанесению телесных повреждений, то для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.
Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?
Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?
Igneus написав: Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
У меня в заочном втором нема
Может это зависит от специализации, а поскольку у меня уголовно-правовая, то без медицины в ней никак нельзя. Если возбуждать уголовное дело, например, по нанесению телесных повреждений, то для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.
Наверняка.Магистратура,правовое регулирование экономики
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?
Несмотря на уголовно-правовую специализацию, у меня там, кроме административных и уголовных дисциплин, есть еще аграрное, экологическое, финансовое, семейное, гражданское, конституционное право. Наконец, есть еще международное право, а также права и свободы человека. Вот это меня больше всего заинтересовало, и, поэтому, после увольнения на этом и специализируюсь, защищая права живых, а мертвым я не нужен.
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