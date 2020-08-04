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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1617161816191620>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:33

  beee написав:Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.
Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться

Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37

  vetka написав:
  beee написав:Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.
Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться

Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?

Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:42

  beee написав:
  vetka написав:
  beee написав:Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.
Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться

Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?

Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально

Каким образом?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:43

  Мизантрóп написав:
  Igneus написав:
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.

У меня в заочном втором нема

Может это зависит от специализации, а поскольку у меня уголовно-правовая, то без медицины в ней никак нельзя.
Если возбуждать уголовное дело, например, по нанесению телесных повреждений, то для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:44

  Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.


Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:49

  shapo написав:
  Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.


Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?

Юрист - патологоанатом??? :?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:59

  Igneus написав:
  Мизантрóп написав:
  Igneus написав:
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.

У меня в заочном втором нема

Может это зависит от специализации, а поскольку у меня уголовно-правовая, то без медицины в ней никак нельзя.
Если возбуждать уголовное дело, например, по нанесению телесных повреждений, то для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.

Наверняка.Магистратура,правовое регулирование экономики
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:02

  shapo написав:
  Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.


Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?

Несмотря на уголовно-правовую специализацию, у меня там, кроме административных и уголовных дисциплин, есть еще аграрное, экологическое, финансовое, семейное, гражданское, конституционное право.
Наконец, есть еще международное право, а также права и свободы человека.
Вот это меня больше всего заинтересовало, и, поэтому, после увольнения на этом и специализируюсь, защищая права живых, а мертвым я не нужен.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:05

Igneus
Даже если бы вы очень и хотели, патологоанатом вас никто не возьмёт, так как у вас нет медобразования.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:06

Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман

https://timer-odessa.net/news/v_odessko ... i_456.html
freeze
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