RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1617161816191620

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:09

  freeze написав:Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман

https://timer-odessa.net/news/v_odessko ... i_456.html

Странно.... В Одессе болт забили на карантин, с чего бы там людям заражаться, правда ведь?
vetka
 
Повідомлень: 6497
З нами з: 04.03.14
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:21

  vetka написав:Igneus
Даже если бы вы очень и хотели, патологоанатом вас никто не возьмёт, так как у вас нет медобразования.

Так об этом и речи не идет, и даже об уголовно-правовой специализации, хотя правоохранительных органов у нас расплодилось достаточно.
Хотя один из моих друзей в лихие 90-ые годы работал некоторое время без образования зубным техником и хорошо металлопластмассу изготавливал :D
Но потом он это бросил, уйдя в бизнес, и сейчас его дело продолжает на этом поприще сын-стоматолог.
Igneus
 
Повідомлень: 654
З нами з: 29.08.18
Подякував: 247 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:21

7 0 0 0 0 0
взято
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9179
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:27

  stargazer написав:
  centurionus написав:Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича).
Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти.
Схиляються до версії, що тест ПЛР чоловіка (безсимптомний носій) - неякісний (як в Херсоні, наприклад) або матеріал на дослідження взято невдало.


А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого.


на Арабатке в Стрелковом на базе официант заболел в начале июля...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6387
З нами з: 20.11.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  beee написав: Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально

Каким образом?


Одна из основных причин смерти при коронавирусе - массированный тромбоз кровеносных сосудов, чаще в легких, но бывает и в почках и других органах.
А так ли важно каким образом ?

Я как то несколько лет назад увидел фото из электронного микроскопа кровеносного сосуда, атакованного вирусами банального гриппа, зрелище не для слабонервных.
freeze
4
 
Повідомлень: 17862
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4337 раз.
Подякували: 7020 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:35

  Igneus написав:
  shapo написав:
  Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.


Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?

Несмотря на уголовно-правовую специализацию, у меня там, кроме административных и уголовных дисциплин, есть еще аграрное, экологическое, финансовое, семейное, гражданское, конституционное право.
Наконец, есть еще международное право, а также права и свободы человека.
Вот это меня больше всего заинтересовало, и, поэтому, после увольнения на этом и специализируюсь, защищая права живых, а мертвым я не нужен.

Теперь буду знать где готовят универсальных специалистов - на юридических факультетах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3941
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:37

Вспышка ковида в Бейруте
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12129
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7047 раз.
Подякували: 3214 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:53

  Igneus написав:......
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.

Хотите сказать, что Вы вполне можете работать врачом или психиатром? :)

P.s. А ещё агрономом, экологом, финансистом. Кем ещё?
Интересно, у нас в НБУ работают с таким же образованием? Тогда многое становится понятно. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16961
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:02

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4405
З нами з: 03.12.14
Подякував: 584 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1617161816191620
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Qwerty і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7117 1611372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 16:07
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.