freeze написав:Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман
vetka написав:Igneus Даже если бы вы очень и хотели, патологоанатом вас никто не возьмёт, так как у вас нет медобразования.
Так об этом и речи не идет, и даже об уголовно-правовой специализации, хотя правоохранительных органов у нас расплодилось достаточно. Хотя один из моих друзей в лихие 90-ые годы работал некоторое время без образования зубным техником и хорошо металлопластмассу изготавливал Но потом он это бросил, уйдя в бизнес, и сейчас его дело продолжает на этом поприще сын-стоматолог.
centurionus написав:Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича). Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти. Схиляються до версії, що тест ПЛР чоловіка (безсимптомний носій) - неякісний (як в Херсоні, наприклад) або матеріал на дослідження взято невдало.
А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого.
на Арабатке в Стрелковом на базе официант заболел в начале июля...
Igneus написав:Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?
Несмотря на уголовно-правовую специализацию, у меня там, кроме административных и уголовных дисциплин, есть еще аграрное, экологическое, финансовое, семейное, гражданское, конституционное право. Наконец, есть еще международное право, а также права и свободы человека. Вот это меня больше всего заинтересовало, и, поэтому, после увольнения на этом и специализируюсь, защищая права живых, а мертвым я не нужен.
Теперь буду знать где готовят универсальных специалистов - на юридических факультетах
Igneus написав:...... Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
Хотите сказать, что Вы вполне можете работать врачом или психиатром?
P.s. А ещё агрономом, экологом, финансистом. Кем ещё? Интересно, у нас в НБУ работают с таким же образованием? Тогда многое становится понятно.