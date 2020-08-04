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2 миллиона у Индии;
5 миллионов у сышыа;
20 миллионов у всего мира.
Уже скоро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:57
Следующие метки:
2 миллиона у Индии;
5 миллионов у сышыа;
20 миллионов у всего мира.
Уже скоро.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:35
Это значит, что юрист должен знать, например, судебную медицину и психиатрию в объеме, который необходим ему, как сотруднику правоохранительного органа.
Есть, например, такие понятия, как вменяемость, ограниченная вменяемость, невменяемость, в зависимости от которых будет составлен тот или иной обвинительный акт, на основании которого будет вынесен тот или иной приговор.
Кстати, у Вас в Харькове есть НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, который был специалистом в области судебной медицины и экспертизы. Поэтому Вам, как харьковчанину, должно быть неудобно задавать такие вопросы, поскольку судебная медицина - это узкоспециализированная часть медицины:
Еще я изучал, например, судебную бухгалтерию, но не для того, чтобы главой НБУ работать, а в объеме, которой необходим для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ
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