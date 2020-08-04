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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1618161916201621

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:57

  greenozon написав:7 0 0 0 0 0
взято

Следующие метки:
2 миллиона у Индии;
5 миллионов у сышыа;
20 миллионов у всего мира.
Уже скоро.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:35

  ЛАД написав:
  Igneus написав:......
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.

Хотите сказать, что Вы вполне можете работать врачом или психиатром? :)

P.s. А ещё агрономом, экологом, финансистом. Кем ещё?
Интересно, у нас в НБУ работают с таким же образованием? Тогда многое становится понятно. :)

Это значит, что юрист должен знать, например, судебную медицину и психиатрию в объеме, который необходим ему, как сотруднику правоохранительного органа.
Есть, например, такие понятия, как вменяемость, ограниченная вменяемость, невменяемость, в зависимости от которых будет составлен тот или иной обвинительный акт, на основании которого будет вынесен тот или иной приговор.
Кстати, у Вас в Харькове есть НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, который был специалистом в области судебной медицины и экспертизы. Поэтому Вам, как харьковчанину, должно быть неудобно задавать такие вопросы, поскольку судебная медицина - это узкоспециализированная часть медицины:
http://flexp.com.ua/data/blog_dwnl/Sude ... vaniem.pdf

Еще я изучал, например, судебную бухгалтерию, но не для того, чтобы главой НБУ работать, а в объеме, которой необходим для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:09

  Igneus написав:для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.

"тяжкие"
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:23

  Igneus написав:Это значит, что юрист должен знать,

- Это ключевое!
Но не обязан! - сохраняя право на ошибку.
Что влечёт за собой "ошибки", за которые никто не хочет "держать базар".
Кроме того "должен знать" - практически 50% основных специальностей с высшим образованием.(технических)
Но в совершенстве владеют "умениями" те, кто получил эти навыки на практике.
Сегодня, такая категория уходит в небытиё, именно она выдвигала Л.Д. Кучму, как смотрящего.
Сегодняшний же уровень "соросятины" заставляет и ... "на воду дуть", а тем более, с медициной. Иметь уровень не менее "Имеющего Право вынесения экспертного решения".
- Отсюда и скептическое отношение к каждому.
В то же время ликвидация 4го отдела значительно подкосила сам факт наличия квалифицированных медицинских работников в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:28

  centurionus написав:
  Igneus написав:для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.

"тяжкие"

- 30% и выше стойкой утраты здоровья(от 3 группы и выше)
- На что должно существовать заключение обласного лица имеющего Право вынесения экспертного решения - и выводы МСЕК.
- ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:32

  vetka написав:Юрист - патологоанатом??? :?

:lol: :lol: :lol:
- Улыбнуло!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:33

  centurionus написав:
  Igneus написав:для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.

"тяжкие"

Дякую! Вивчав і застосовую право лише українською мовою.
Відтак, інколи роблю помилки, коли перекладаю на російську мову :)
Крім того, це розважливе спілкування у соціальній мережі.
При цьому, в українському праві є такі поняття, як суть
і формальні міркування . Формальні міркування не є підставами для скасування правильного по суті судового рішення.
А у прецедентному праві Євросуду є навіть таке поняття, як надмірний формалізм :D
Igneus
 
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