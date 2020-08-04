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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1618161916201621 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Вів 04 сер, 2020 23:57 greenozon написав: 7 0 0 0 0 0

взято взято

Следующие метки:

2 миллиона у Индии;

5 миллионов у сышыа;

20 миллионов у всего мира.

Уже скоро. Следующие метки:2 миллиона у Индии;5 миллионов у сышыа;20 миллионов у всего мира.Уже скоро. "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1549 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 00:35 ЛАД написав: Igneus написав: ......

Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия. ......Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаныи, даже,

Хотите сказать, что Вы вполне можете работать врачом или психиатром?



P.s. А ещё агрономом, экологом, финансистом. Кем ещё?

Интересно, у нас в НБУ работают с таким же образованием? Тогда многое становится понятно. Хотите сказать, что Вы вполне можете работать врачом или психиатром?P.s. А ещё агрономом, экологом, финансистом. Кем ещё?Интересно, у нас в НБУ работают с таким же образованием? Тогда многое становится понятно.

Это значит, что юрист должен знать, например, судебную медицину и психиатрию в объеме, который необходим ему, как сотруднику правоохранительного органа.

Есть, например, такие понятия, как вменяемость, ограниченная вменяемость, невменяемость, в зависимости от которых будет составлен тот или иной обвинительный акт, на основании которого будет вынесен тот или иной приговор.

Кстати, у Вас в Харькове есть НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, который был специалистом в области судебной медицины и экспертизы. Поэтому Вам, как харьковчанину, должно быть неудобно задавать такие вопросы, поскольку судебная медицина - это узкоспециализированная часть медицины:

http://flexp.com.ua/data/blog_dwnl/Sude ... vaniem.pdf



Еще я изучал, например, судебную бухгалтерию, но не для того, чтобы главой НБУ работать, а в объеме, которой необходим для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ Это значит, что юрист должен знать, например, судебную медицину и психиатрию в объеме, который необходим ему, как сотруднику правоохранительного органа.Есть, например, такие понятия, как вменяемость, ограниченная вменяемость, невменяемость, в зависимости от которых будет составлен тот или иной обвинительный акт, на основании которого будет вынесен тот или иной приговор.Кстати, у Вас в Харькове есть НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, который был специалистом в области судебной медицины и экспертизы. Поэтому Вам, как харьковчанину, должно быть неудобно задавать такие вопросы, поскольку судебная медицина - это узкоспециализированная часть медицины:Еще я изучал, например,, но не для того, чтобы главой НБУ работать, а в объеме, которой необходим для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ Igneus Повідомлень: 656 З нами з: 29.08.18 Подякував: 247 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 01:09 Igneus написав: для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые . для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести,

"тяжкие" “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1355 З нами з: 07.10.09 Подякував: 292 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 01:23 Igneus написав: Это значит, что юрист должен знать,

Это значит, что юрист должен знать,

- Это ключевое!

Но не обязан! - сохраняя право на ошибку.

Что влечёт за собой "ошибки", за которые никто не хочет "держать базар".

Кроме того "должен знать" - практически 50% основных специальностей с высшим образованием.(технических)

Но в совершенстве владеют "умениями" те, кто получил эти навыки на практике.

Сегодня, такая категория уходит в небытиё, именно она выдвигала Л.Д. Кучму, как смотрящего.

Сегодняшний же уровень "соросятины" заставляет и ... "на воду дуть", а тем более, с медициной. Иметь уровень не менее "Имеющего Право вынесения экспертного решения".

- Отсюда и скептическое отношение к каждому.

В то же время ликвидация 4го отдела значительно подкосила сам факт наличия квалифицированных медицинских работников в Украине. - Это ключевое!- сохраняя право на ошибку.Что влечёт за собой "ошибки", за которые никто не хочет "держать базар".Кроме того "должен знать" - практически 50% основных специальностей с высшим образованием.(технических)Но в совершенстве владеют "умениями" те, кто получил эти навыки на практике.Сегодня, такая категория уходит в небытиё, именно она выдвигала Л.Д. Кучму, как смотрящего.Сегодняшний же уровень "соросятины" заставляет и ... "на воду дуть", а тем более, с медициной. Иметь уровень не менее "Имеющего Право вынесения экспертного решения".- Отсюда и скептическое отношение к каждому.В то же время ликвидация 4го отдела значительно подкосила сам факт наличия квалифицированных медицинских работников в Украине. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8334 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 01:28 centurionus написав: Igneus написав: для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые . для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести,

"тяжкие"

- 30% и выше стойкой утраты здоровья(от 3 группы и выше)

- На что должно существовать заключение обласного лица имеющего Право вынесения экспертного решения - и выводы МСЕК.

- ? - 30% и выше стойкой утраты здоровья(от 3 группы и выше)- На что должно существовать заключение обласного лица имеющего Право вынесения экспертного решения - и выводы МСЕК.- ? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8334 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 01:32 vetka написав: Юрист - патологоанатом??? Юрист - патологоанатом???



- Улыбнуло! - Улыбнуло! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8334 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 01:33 centurionus написав: Igneus написав: для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые . для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести,

"тяжкие"

Дякую! Вивчав і застосовую право лише українською мовою.

Відтак, інколи роблю помилки, коли перекладаю на російську мову

Крім того, це розважливе спілкування у соціальній мережі.

При цьому, в українському праві є такі поняття, як суть

і формальні міркування . Формальні міркування не є підставами для скасування правильного по суті судового рішення.

А у прецедентному праві Євросуду є навіть таке поняття, як надмірний формалізм Дякую! Вивчав і застосовую право лише українською мовою.Відтак, інколи роблю помилки, коли перекладаю на російську мовуКрім того, це розважливе спілкування у соціальній мережі.При цьому, в українському праві є такі поняття, як. Формальні міркування не є підставами для скасування правильного по суті судового рішення.А у прецедентному праві Євросуду є навіть таке поняття, як Igneus Повідомлень: 656 З нами з: 29.08.18 Подякував: 247 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1618161916201621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 04 сер, 2020 16:07