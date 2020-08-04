Додано: Сер 05 сер, 2020 04:17

Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.

Вы этого, по-моему, не знаете.

для юриста

Мне вполне удобно задавать такие вопросы.Ещё раз. Простите, но по отношению к Вам демагог это не ярлык, а просто характеристика.Напомню, с чего начался разговор. С моих слов:Надеюсь, Вы не станете доказывать, что судебная медицина и психиатрияподразумевают знание специфических признаков всех болезней. Это всё же прерогатива медика, а не юриста.Тем более, признаков болезни, которая только появилась и о которой мало известно даже врачам и учёным-медикам.Кстати, думаю, что объём знаний юриста, прослушавшего курснедостаточен "для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ". Наверняка для этого привлекают настоящих экономистов и бухгалтеров.В ответ на мой вопрос Вы просто могли признать, что роль медика, финансиста, агронома, эколога юрист выполнять не может да и не должен.P.s. Прекрасно понимаю, что победить в словесной эквилибристике юриста абсолютно нереально, да я такой цели и не ставлю. Поэтому разговор заканчиваю.