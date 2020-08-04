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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1618161916201621

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:57

  greenozon написав:7 0 0 0 0 0
взято

Следующие метки:
2 миллиона у Индии;
5 миллионов у сышыа;
20 миллионов у всего мира.
Уже скоро.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:35

  ЛАД написав:
  Igneus написав:......
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.

Хотите сказать, что Вы вполне можете работать врачом или психиатром? :)

P.s. А ещё агрономом, экологом, финансистом. Кем ещё?
Интересно, у нас в НБУ работают с таким же образованием? Тогда многое становится понятно. :)

Это значит, что юрист должен знать, например, судебную медицину и психиатрию в объеме, который необходим ему, как сотруднику правоохранительного органа.
Есть, например, такие понятия, как вменяемость, ограниченная вменяемость, невменяемость, в зависимости от которых будет составлен тот или иной обвинительный акт, на основании которого будет вынесен тот или иной приговор.
Кстати, у Вас в Харькове есть НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, который был специалистом в области судебной медицины и экспертизы. Поэтому Вам, как харьковчанину, должно быть неудобно задавать такие вопросы, поскольку судебная медицина - это узкоспециализированная часть медицины:
http://flexp.com.ua/data/blog_dwnl/Sude ... vaniem.pdf

Еще я изучал, например, судебную бухгалтерию, но не для того, чтобы главой НБУ работать, а в объеме, которой необходим для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:09

  Igneus написав:для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.

"тяжкие"
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:33

  centurionus написав:
  Igneus написав:для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.

"тяжкие"

Дякую! Вивчав і застосовую право лише українською мовою.
Відтак, інколи роблю помилки, коли перекладаю на російську мову :)
Крім того, це розважливе спілкування у соціальній мережі.
При цьому, в українському праві є такі поняття, як суть
і формальні міркування . Формальні міркування не є підставами для скасування правильного по суті судового рішення.
А у прецедентному праві Євросуду є навіть таке поняття, як надмірний формалізм :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 04:17

Igneus
Мне вполне удобно задавать такие вопросы.
Ещё раз. Простите, но по отношению к Вам демагог это не ярлык, а просто характеристика.
Напомню, с чего начался разговор. С моих слов:
Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.
Вы этого, по-моему, не знаете.

Надеюсь, Вы не станете доказывать, что судебная медицина и психиатрия для юриста подразумевают знание специфических признаков всех болезней. Это всё же прерогатива медика, а не юриста.
Тем более, признаков болезни, которая только появилась и о которой мало известно даже врачам и учёным-медикам.
Кстати, думаю, что объём знаний юриста, прослушавшего курс судебной бухгалтерии недостаточен "для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ". Наверняка для этого привлекают настоящих экономистов и бухгалтеров.
В ответ на мой вопрос Вы просто могли признать, что роль медика, финансиста, агронома, эколога юрист выполнять не может да и не должен.

P.s. Прекрасно понимаю, что победить в словесной эквилибристике юриста абсолютно нереально, да я такой цели и не ставлю. Поэтому разговор заканчиваю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:44

Что день вчерашний нам принёс ?
+ 255 000 новых за сутки, то есть стабильная новая крейсерская скорость - миллион за 4 дня
- 6300 умерло за сутки, вчера весь мир переживал и смотрел миллион раз видео про взрыв в Бейруте, который унес 70 жизней, хотя как здесь многие на ветке говорят, чего тут переживать из-за какого-то взрыва и каких-то 70 человек, когда от разрыва геморроя в день умирает больше людей

Всю эпидемию мы наблюдаем интересное явление, что максимум три страны формируют основную массу новых заболевших, состав тройки лидеров периодически меняется, но математический факт остаётся. Сейчас мы наблюдаем этап, когда в состав тройки лидеров входят Бразилия, США и Индия, вчера они дали 64 % новых зараженных в мире и 57 % от всех умерших за сутки.

В Европе впервые с апреля месяца Россию сместили с первого места по количеству новых случаев, как и предполагалось это сделала Испания.
Польша вчера установила свой рекорд за время эпидемии по количеству новых случаев за сутки + 680.

Штат Нью-Йорк скатился уже в США на четвёртое место по количеству заболевших, вслед за Калифорнией и Флоридой, его обогнал и Техас.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Приятно осозновать, что большинство весей неньки - в зеленой зоне. когда интересно их поменяют на более яркие цвета, при цифре 5000 в день?
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:16

  adeges написав:Приятно осозновать, что большинство весей неньки - в зеленой зоне. когда интересно их поменяют на более яркие цвета, при цифре 5000 в день?

Говорят, что уже все деньги, рассчитанные на год, - освоили.
Денег на продолжение шоу - нет.
Поэтому после зеленого будет мигающий желтый :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:18

  adeges написав:Приятно осозновать, что большинство весей неньки - в зеленой зоне. когда интересно их поменяют на более яркие цвета, при цифре 5000 в день?


Мы должны всем рекордам наши звонкие дать имена (с)
Вчера в Украине новый максимум по новым случаям + 1271

В инфекционной больнице в Одесса за сутки отошли в мир иной пять коронавирусников.
Казалось бы немного, но это 10 процентов от всех умерших в Одесской области за всё время.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:29

Львов эпицентр короны по количеству.
Маски не носят, кроме молодежи.. Все работает.. туристов валом..все без масок.. как они сюда добираются вот вопрос?
Только вокзал пустой.. один поезд на весь вокзал и синее чудо меряет температуру при входе..
Детские садики стали тоже рассадником короны.. Все дети теперь на самоизоляции.. но как им это объяснить?
Помнится в апреле один персонаж тут рассказывал о вреде масок во Львове..
vladislavlvov
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