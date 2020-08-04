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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1619162016211622

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:23

vladislavlvov
Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.

Учора: Привокзальний ринок, найбільший (неоптовий) у Львові. На входах охоронці з своїми термометрами, в самих маска прикриває лише коротко стрижені вуса. А Рот відкритий щоби курити, а ніс тому що і увсіх так. 95% продавців на ринку взагалі без масок. Якщо маска є то висить на шиї. Тобто нема. Товкучка страшна. Більшість території ринку є крита.

Попри зростання захворюваності (нині у Львівській області 156), готелі-борделі-хостели-спортклуби на повну і їх обмежувати не будуть. Перед місцевими виборами показуха будівництвом трамвайних ліній та вистриганням ось уже другий місяць трави до рівня ґрунту (в цілому світі діє лозунг - стрижемо траву рідше), мабуть це ті півмільйона робочих місць від Шмигаля.

Про маски, які так дратують персонажів у транспорті взагалі мовчу.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:17

  freeze написав: В Европе впервые с апреля месяца Россию сместили с первого места по количеству новых случаев, как и предполагалось это сделала Испания.
Польша вчера установила свой рекорд за время эпидемии по количеству новых случаев за сутки + 680.

Поляки говорят, что большинство заболевших в Силезии. В основном заводы и шахты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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