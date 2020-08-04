Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1619162016211622 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Сер 05 сер, 2020 10:23 vladislavlvov

Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.



Учора: Привокзальний ринок, найбільший (неоптовий) у Львові. На входах охоронці з своїми термометрами, в самих маска прикриває лише коротко стрижені вуса. А Рот відкритий щоби курити, а ніс тому що і увсіх так. 95% продавців на ринку взагалі без масок. Якщо маска є то висить на шиї. Тобто нема. Товкучка страшна. Більшість території ринку є крита.



Попри зростання захворюваності (нині у Львівській області 156), готелі-борделі-хостели-спортклуби на повну і їх обмежувати не будуть. Перед місцевими виборами показуха будівництвом трамвайних ліній та вистриганням ось уже другий місяць трави до рівня ґрунту (в цілому світі діє лозунг - стрижемо траву рідше), мабуть це ті півмільйона робочих місць від Шмигаля.



Про маски, які так дратують персонажів у транспорті взагалі мовчу. stargazer Повідомлень: 1084 З нами з: 15.04.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 11:17 freeze написав: В Европе впервые с апреля месяца Россию сместили с первого места по количеству новых случаев, как и предполагалось это сделала Испания.

Польша вчера установила свой рекорд за время эпидемии по количеству новых случаев за сутки + 680. В Европе впервые с апреля месяца Россию сместили с первого места по количеству новых случаев, как и предполагалось это сделала Испания.Польша вчера установила свой рекорд за время эпидемии по количеству новых случаев за сутки + 680.

Поляки говорят, что большинство заболевших в Силезии. В основном заводы и шахты. Поляки говорят, что большинство заболевших в Силезии. В основном заводы и шахты. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17495 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1944 раз. Подякували: 2791 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 11:43 stargazer

Сколько там тестов в Китае сделали? 6000000 за день в одном городе? Мы не Китай, но все же, распиз.. во всем.. а что будет осень когда придет сезонный грипп..? Семейные врачи тупо забили, говорят мы сейчас не ходим по домам.. Мы на самоизоляции.. нам за это не платят..

Потому там и экономика уже в плюсах..

А тут благодаря всяким бессмертным мега крутым персонажам, решившим вы.. перед своей девахой.. мы в ж. будем как минимум еще пару лет. И еще неизвестно когда это закончится.. Вот надел бы такой упырь маску на улице и может во Львове не было кароны.. А так ходит такой мегараспространитель и кашляет на всех..коновирусная Мери..

Пока только одно направление вытягивает во Львове это строительство и сопутствующее к нему.. Как ни странно цены на квартиры не падают.. vladislavlvov

Повідомлень: 2340 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 425 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 12:11 vladislavlvov

К вопросу о тестах:

Привет, знакомые ехали на прошлой неделе в Крым, 4 машины на таможне было, 9 часов проходили (happycry) тесты там делали, 5000 за троих

Цена, сами понимаете, в рублях.

У нас, насколько знаю, в районе 2000 за одного. В гривнах. К вопросу о тестах:Цена, сами понимаете, в рублях.У нас, насколько знаю, в районе 2000 за одного. В гривнах. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16963 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00

https://nanoporetech.com/covid-19/lampore

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7112808/ Британія анонсувала нові швидкі тести на коронавірус stargazer Повідомлень: 1084 З нами з: 15.04.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1619162016211622 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vladik ЛОБ і 9 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 711 , 712 , 713

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7123 1612143

ЛОБ Сер 05 сер, 2020 13:03