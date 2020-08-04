vladislavlvov Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.
Учора: Привокзальний ринок, найбільший (неоптовий) у Львові. На входах охоронці з своїми термометрами, в самих маска прикриває лише коротко стрижені вуса. А Рот відкритий щоби курити, а ніс тому що і увсіх так. 95% продавців на ринку взагалі без масок. Якщо маска є то висить на шиї. Тобто нема. Товкучка страшна. Більшість території ринку є крита.
Попри зростання захворюваності (нині у Львівській області 156), готелі-борделі-хостели-спортклуби на повну і їх обмежувати не будуть. Перед місцевими виборами показуха будівництвом трамвайних ліній та вистриганням ось уже другий місяць трави до рівня ґрунту (в цілому світі діє лозунг - стрижемо траву рідше), мабуть це ті півмільйона робочих місць від Шмигаля.
Про маски, які так дратують персонажів у транспорті взагалі мовчу.
freeze написав: В Европе впервые с апреля месяца Россию сместили с первого места по количеству новых случаев, как и предполагалось это сделала Испания. Польша вчера установила свой рекорд за время эпидемии по количеству новых случаев за сутки + 680.
Поляки говорят, что большинство заболевших в Силезии. В основном заводы и шахты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
stargazer Сколько там тестов в Китае сделали? 6000000 за день в одном городе? Мы не Китай, но все же, распиз.. во всем.. а что будет осень когда придет сезонный грипп..? Семейные врачи тупо забили, говорят мы сейчас не ходим по домам.. Мы на самоизоляции.. нам за это не платят.. Потому там и экономика уже в плюсах.. А тут благодаря всяким бессмертным мега крутым персонажам, решившим вы.. перед своей девахой.. мы в ж. будем как минимум еще пару лет. И еще неизвестно когда это закончится.. Вот надел бы такой упырь маску на улице и может во Львове не было кароны.. А так ходит такой мегараспространитель и кашляет на всех..коновирусная Мери.. Пока только одно направление вытягивает во Львове это строительство и сопутствующее к нему.. Как ни странно цены на квартиры не падают..