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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1620162116221623>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:23

vladislavlvov
Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.

Учора: Привокзальний ринок, найбільший (неоптовий) у Львові. На входах охоронці з своїми термометрами, в самих маска прикриває лише коротко стрижені вуса. А Рот відкритий щоби курити, а ніс тому що і увсіх так. 95% продавців на ринку взагалі без масок. Якщо маска є то висить на шиї. Тобто нема. Товкучка страшна. Більшість території ринку є крита.

Попри зростання захворюваності (нині у Львівській області 156), готелі-борделі-хостели-спортклуби на повну і їх обмежувати не будуть. Перед місцевими виборами показуха будівництвом трамвайних ліній та вистриганням ось уже другий місяць трави до рівня ґрунту (в цілому світі діє лозунг - стрижемо траву рідше), мабуть це ті півмільйона робочих місць від Шмигаля.

Про маски, які так дратують персонажів у транспорті взагалі мовчу.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:17

  freeze написав: В Европе впервые с апреля месяца Россию сместили с первого места по количеству новых случаев, как и предполагалось это сделала Испания.
Польша вчера установила свой рекорд за время эпидемии по количеству новых случаев за сутки + 680.

Поляки говорят, что большинство заболевших в Силезии. В основном заводы и шахты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:43

stargazer
Сколько там тестов в Китае сделали? 6000000 за день в одном городе? Мы не Китай, но все же, распиз.. во всем.. а что будет осень когда придет сезонный грипп..? Семейные врачи тупо забили, говорят мы сейчас не ходим по домам.. Мы на самоизоляции.. нам за это не платят..
Потому там и экономика уже в плюсах..
А тут благодаря всяким бессмертным мега крутым персонажам, решившим вы.. перед своей девахой.. мы в ж. будем как минимум еще пару лет. И еще неизвестно когда это закончится.. Вот надел бы такой упырь маску на улице и может во Львове не было кароны.. А так ходит такой мегараспространитель и кашляет на всех..коновирусная Мери..
Пока только одно направление вытягивает во Львове это строительство и сопутствующее к нему.. Как ни странно цены на квартиры не падают..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:11

vladislavlvov
К вопросу о тестах:
Привет, знакомые ехали на прошлой неделе в Крым, 4 машины на таможне было, 9 часов проходили (happycry) тесты там делали, 5000 за троих

Цена, сами понимаете, в рублях.
У нас, насколько знаю, в районе 2000 за одного. В гривнах. :evil:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00

Британія анонсувала нові швидкі тести на коронавірус
https://nanoporetech.com/covid-19/lampore
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7112808/
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:03

Від науковців...без політики
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6711
Статистика по Україні за останній тиждень демонструє стійке зростання. 11 регіонів мають середнє за тиждень репродуктивне число понад 1.2, 5 регіонів – менш ніж 1 (таблиця 5). Репродуктивне число для України в цілому дорівнює 1.18 (рис.22). Серед регіонів із високим рівнем ураженості найшвидші темпи поширення епідемії в Івано-Франківській (R=1.29), Харківській (R=1.35) та Чернівецькій (R=1.57) областях.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Цена, сами понимаете, в рублях.
У нас, насколько знаю, в районе 2000 за одного. В гривнах. :evil:

У нас для кримчан 0грн)), бо тести не потрібні, а от окупанти за в'їзд здирають по 5000 за сім'ю, тому краще, швидше і дешевше таки в Туреччину.
А так при поверненні з країн червоної зони в Борисполі знайомі з їх слів платили в районі 1500 і результат був через 8годин. В Полтаві обласна лабораторія робить за 980грн, але черга кілька днів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:17

Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше.

Вобщем готовьтесь до следующего промо :)

COVID-19 is awful. Climate change could be worse.

https://www.gatesnotes.com/Energy/Climate-and-COVID-19?WT.mc_id=20200804100000_COVID19-and-Climate_BG-TW_&WT.tsrc=BGTW

A global crisis has shocked the world. It is causing a tragic number of deaths, making people afraid to leave home, and leading to economic hardship not seen in many generations. Its effects are rippling across the world.

Obviously, I am talking about COVID-19. But in just a few decades, the same description will fit another global crisis: climate change. As awful as this pandemic is, climate change could be worse.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:48

  freeze написав:Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман

https://timer-odessa.net/news/v_odessko ... i_456.html

очереди как правило свидетельствую о плохой организации работы... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:49

  greenozon написав:7 0 0 0 0 0
взято

чегои зачем?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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