vladislavlvov Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.
Учора: Привокзальний ринок, найбільший (неоптовий) у Львові. На входах охоронці з своїми термометрами, в самих маска прикриває лише коротко стрижені вуса. А Рот відкритий щоби курити, а ніс тому що і увсіх так. 95% продавців на ринку взагалі без масок. Якщо маска є то висить на шиї. Тобто нема. Товкучка страшна. Більшість території ринку є крита.
Попри зростання захворюваності (нині у Львівській області 156), готелі-борделі-хостели-спортклуби на повну і їх обмежувати не будуть. Перед місцевими виборами показуха будівництвом трамвайних ліній та вистриганням ось уже другий місяць трави до рівня ґрунту (в цілому світі діє лозунг - стрижемо траву рідше), мабуть це ті півмільйона робочих місць від Шмигаля.
Про маски, які так дратують персонажів у транспорті взагалі мовчу.
freeze написав: В Европе впервые с апреля месяца Россию сместили с первого места по количеству новых случаев, как и предполагалось это сделала Испания. Польша вчера установила свой рекорд за время эпидемии по количеству новых случаев за сутки + 680.
Поляки говорят, что большинство заболевших в Силезии. В основном заводы и шахты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
stargazer Сколько там тестов в Китае сделали? 6000000 за день в одном городе? Мы не Китай, но все же, распиз.. во всем.. а что будет осень когда придет сезонный грипп..? Семейные врачи тупо забили, говорят мы сейчас не ходим по домам.. Мы на самоизоляции.. нам за это не платят.. Потому там и экономика уже в плюсах.. А тут благодаря всяким бессмертным мега крутым персонажам, решившим вы.. перед своей девахой.. мы в ж. будем как минимум еще пару лет. И еще неизвестно когда это закончится.. Вот надел бы такой упырь маску на улице и может во Львове не было кароны.. А так ходит такой мегараспространитель и кашляет на всех..коновирусная Мери.. Пока только одно направление вытягивает во Львове это строительство и сопутствующее к нему.. Как ни странно цены на квартиры не падают..
Від науковців...без політики http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6711 Статистика по Україні за останній тиждень демонструє стійке зростання. 11 регіонів мають середнє за тиждень репродуктивне число понад 1.2, 5 регіонів – менш ніж 1 (таблиця 5). Репродуктивне число для України в цілому дорівнює 1.18 (рис.22). Серед регіонів із високим рівнем ураженості найшвидші темпи поширення епідемії в Івано-Франківській (R=1.29), Харківській (R=1.35) та Чернівецькій (R=1.57) областях.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ЛАД написав:Цена, сами понимаете, в рублях. У нас, насколько знаю, в районе 2000 за одного. В гривнах.
У нас для кримчан 0грн)), бо тести не потрібні, а от окупанти за в'їзд здирають по 5000 за сім'ю, тому краще, швидше і дешевше таки в Туреччину. А так при поверненні з країн червоної зони в Борисполі знайомі з їх слів платили в районі 1500 і результат був через 8годин. В Полтаві обласна лабораторія робить за 980грн, але черга кілька днів.
A global crisis has shocked the world. It is causing a tragic number of deaths, making people afraid to leave home, and leading to economic hardship not seen in many generations. Its effects are rippling across the world.
Obviously, I am talking about COVID-19. But in just a few decades, the same description will fit another global crisis: climate change. As awful as this pandemic is, climate change could be worse.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
freeze написав:Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман