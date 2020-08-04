Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:55
Вкладчик1234 написав:
Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...
может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:58
Тракторист написав: freeze написав:
Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман
https://timer-odessa.net/news/v_odessko ... i_456.html
очереди как правило свидетельствую о плохой организации работы...
Час пик. Одних выносят, других заносят.
freeze
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