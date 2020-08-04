может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:55
может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Час пик. Одних выносят, других заносят.
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пилите деньги , а то корона нападет .
Ранее сообщалось, что фонд на борьбу с коронавирусом, который составляет 66 млрд грн, полностью распределен. При этом в Кабмине заявляли, что из него использовано только 10% средств.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров направил непосредственно в сферу здравоохранения только 15% денег, выделенных из фонда.
Стоит отметить, что больше половины фонда (35 млрд) пойдет на дорожные работы. Как это связано с коронавирусом в Кабмине не объясняют.
Додано: Сер 05 сер, 2020 17:16
Не думаю, что он виноват. Зато раскрывает "инсайды" и "спойлеры" из следующих серий
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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