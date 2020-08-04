freeze написав:Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман
Пилите деньги , а то корона нападет . Ранее сообщалось, что фонд на борьбу с коронавирусом, который составляет 66 млрд грн, полностью распределен. При этом в Кабмине заявляли, что из него использовано только 10% средств.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров направил непосредственно в сферу здравоохранения только 15% денег, выделенных из фонда.
Стоит отметить, что больше половины фонда (35 млрд) пойдет на дорожные работы. Как это связано с коронавирусом в Кабмине не объясняют.
ЛАД написав:Цена, сами понимаете, в рублях. У нас, насколько знаю, в районе 2000 за одного. В гривнах.
У нас для кримчан 0грн)), бо тести не потрібні, а от окупанти за в'їзд здирають по 5000 за сім'ю, тому краще, швидше і дешевше таки в Туреччину. А так при поверненні з країн червоної зони в Борисполі знайомі з їх слів платили в районі 1500 і результат був через 8годин. В Полтаві обласна лабораторія робить за 980грн, але черга кілька днів.
"окупанти за в'їзд здирають по 5000 за сім'ю" - по сегодняшнему курсу примерно 0,38 это получается 1900 грн на семью из 3 человек, т.е. 630 грн. на чел. У нас в Харькове в аэропорту
Стоимость тестирования зависит от времени суток: с 8:00 до 21:59 она составляет 1 800 гривен, в ночное время — 2 100.
Крым и тесты - то фигня. Вангую, что с начала 2021-го станет популярной услуга медицинского тура в страны, которую получат вакцину первыми Вот там уже с учетом логистики за семью будет не 5000 грн, а 5000 долларов...