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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1620162116221623

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:55

  Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман

https://timer-odessa.net/news/v_odessko ... i_456.html

очереди как правило свидетельствую о плохой организации работы... ;)


Час пик. Одних выносят, других заносят.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пилите деньги , а то корона нападет .
Ранее сообщалось, что фонд на борьбу с коронавирусом, который составляет 66 млрд грн, полностью распределен. При этом в Кабмине заявляли, что из него использовано только 10% средств.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров направил непосредственно в сферу здравоохранения только 15% денег, выделенных из фонда.

Стоит отметить, что больше половины фонда (35 млрд) пойдет на дорожные работы. Как это связано с коронавирусом в Кабмине не объясняют.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:16

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... ;)

Не думаю, что он виноват. Зато раскрывает "инсайды" и "спойлеры" из следующих серий :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Минобразования обнародовало рекомендации по старту нового учебного года
В частности, чтобы создать условия для дистанцирования, рекомендуется:
  • открыть несколько входов в здания;
  • увеличить расстояние между партами;
  • использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;
  • выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;
  • использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;
  • при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:12

  pesikot написав:Минобразования обнародовало рекомендации по старту нового учебного года
В частности, чтобы создать условия для дистанцирования, рекомендуется:
  • открыть несколько входов в здания;
  • увеличить расстояние между партами;
  • использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;
  • выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;
  • использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;
  • при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Искренне жаль учителей....
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:13

  stryzhko написав:
ЛАД написав:Цена, сами понимаете, в рублях.
У нас, насколько знаю, в районе 2000 за одного. В гривнах. :evil:

У нас для кримчан 0грн)), бо тести не потрібні, а от окупанти за в'їзд здирають по 5000 за сім'ю, тому краще, швидше і дешевше таки в Туреччину.
А так при поверненні з країн червоної зони в Борисполі знайомі з їх слів платили в районі 1500 і результат був через 8годин. В Полтаві обласна лабораторія робить за 980грн, але черга кілька днів.

"окупанти за в'їзд здирають по 5000 за сім'ю" - по сегодняшнему курсу примерно 0,38 это получается 1900 грн на семью из 3 человек, т.е. 630 грн. на чел.
У нас в Харькове в аэропорту
Стоимость тестирования зависит от времени суток: с 8:00 до 21:59 она составляет 1 800 гривен, в ночное время — 2 100.

https://hrk.aero/ru/u-kharkivskomu-aeroporti-mozhna-zdati-test-na-covid-19/. Правда, сообщение от 21 июля.
Самое дёшевое, что знаю:
Лаборатория «Миллениум»
Харьков, ул. Гуданова, 9/11
+38 057 700 32 96

Стоимость ПЦР теста SARS-CoV-2 (5 дней) — 850 грн.
Стоимость ПЦР теста SARS-CoV-2 (1 день) — 2000 грн.
Справка на английском языке — 50 грн.

https://penguin.com.ua/pczr-testy-na-koronavirus-pri-vozvrashhenii-iz-za-graniczy-spisok-laboratorij-harkova/
А так от 1980 грн за росс. тесты до 3000-4500 грн за корейский/американские.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:01

ЛАД, stryzhko

Крым и тесты - то фигня. Вангую, что с начала 2021-го станет популярной услуга медицинского тура в страны, которую получат вакцину первыми :mrgreen: Вот там уже с учетом логистики за семью будет не 5000 грн, а 5000 долларов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:15

  vetka написав:
  pesikot написав:Минобразования обнародовало рекомендации по старту нового учебного года
В частности, чтобы создать условия для дистанцирования, рекомендуется:
  • открыть несколько входов в здания;
  • увеличить расстояние между партами;
  • использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;
  • выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;
  • использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;
  • при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Искренне жаль учителей....

AD ABSURDUM :evil:
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