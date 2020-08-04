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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:50

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... ;)

Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.
Если конечно мозг позволяет!
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:53

  Lady_N написав:
  freeze написав:
  Igneus написав:AD ABSURDUM


Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье :lol:

Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить :roll: :D

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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