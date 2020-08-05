|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:50
Тракторист написав: Вкладчик1234 написав:
Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...
может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?...
Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.
Если конечно мозг позволяет!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8259
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2291 раз.
- Подякували: 3357 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:53
Lady_N написав: freeze написав: Igneus написав:
AD ABSURDUM
Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года
, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье
Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить
Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
-
Клавдий Шифер
-
-
- Повідомлень: 1551
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:21
Клавдий Шифер написав:
Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.
Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали.
-
Lady_N
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:24
Lady_N написав: Клавдий Шифер написав:
Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.
Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали.
«То, что мертво, умереть не может» (с)
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
-
Клавдий Шифер
-
-
- Повідомлень: 1551
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:28
freeze написав: Igneus написав:
AD ABSURDUM
Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье
а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6389
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1591 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7127
|1612820
|
Сер 05 сер, 2020 22:02
ЛОБ
|