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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1621162216231624 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Сер 05 сер, 2020 19:50 Тракторист написав: Вкладчик1234 написав: Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше... Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?...

Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.

Если конечно мозг позволяет! Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.Если конечно мозг позволяет! komp 1 Повідомлень: 8259 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2291 раз. Подякували: 3357 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 20:53 Lady_N написав: freeze написав: Igneus написав: AD ABSURDUM AD ABSURDUM



Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.

Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа,, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье

Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".

А в ящиках предпочитают получать совсем другое. Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".А в ящиках предпочитают получать совсем другое. "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1551 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 21:21 Клавдий Шифер написав: Lady_N написав: Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".

А в ящиках предпочитают получать совсем другое. Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".А в ящиках предпочитают получать совсем другое.

Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали. Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали. Lady_N Повідомлень: 33 З нами з: 05.07.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 21:24 Lady_N написав: Клавдий Шифер написав: Lady_N написав: Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".

А в ящиках предпочитают получать совсем другое. Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".А в ящиках предпочитают получать совсем другое.

Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали. Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали.

«То, что мертво, умереть не может» (с) «То, что мертво, умереть не может» (с) "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1551 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 22:28 freeze написав: Igneus написав: AD ABSURDUM AD ABSURDUM



Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.

Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье

а что скажите про Villa Krim Шато Барон? а что скажите про Villa Krim Шато Барон? edvardd

Повідомлень: 6389 З нами з: 20.11.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 1591 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1621162216231624 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7127 1612821

ЛОБ Сер 05 сер, 2020 22:02