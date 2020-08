Додано: Сер 05 сер, 2020 23:59





https://www.theguardian.com/world/2020/ ... port-warns



Костя, шо там про это наука говорит, а не моя желтая пресса? Тут как раз новость про бессимптомных и незаразных подоспелаКостя, шо там про это наука говорит, а не моя желтая пресса?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California