Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер. Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье
Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить
Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо". А в ящиках предпочитают получать совсем другое.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Lady_N написав:Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить
Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо". А в ящиках предпочитают получать совсем другое.
Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали.
«То, что мертво, умереть не может» (с)
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер. Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье
Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...
может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?...
Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса. Если конечно мозг позволяет!
Падаждити, я дал ссылку на "официальный" бложек Гейтса. Эта ссылка распространяется в его "официальных" соцсетях. Никаких опровержений, и сомнений (кроме цитируемого сообщения) - не было. Т.е. можно говорить, что это "прямая речь" Билла
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