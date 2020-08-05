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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1621162216231624

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:50

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... ;)

Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.
Если конечно мозг позволяет!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:53

  Lady_N написав:
  freeze написав:
  Igneus написав:AD ABSURDUM


Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье :lol:

Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить :roll: :D

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:21

  Клавдий Шифер написав:
  Lady_N написав:Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить :roll: :D

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.

Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:24

  Lady_N написав:
  Клавдий Шифер написав:
  Lady_N написав:Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить :roll: :D

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.

Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали.

«То, что мертво, умереть не может» (с)
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:28

  freeze написав:
  Igneus написав:AD ABSURDUM


Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье :lol:

а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:57

  komp написав:
  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... ;)

Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.
Если конечно мозг позволяет!

Падаждити, я дал ссылку на "официальный" бложек Гейтса.
Эта ссылка распространяется в его "официальных" соцсетях.
Никаких опровержений, и сомнений (кроме цитируемого сообщения) - не было.
Т.е. можно говорить, что это "прямая речь" Билла
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:59

Тут как раз новость про бессимптомных и незаразных подоспела

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... port-warns

Костя, шо там про это наука говорит, а не моя желтая пресса?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 00:15

  freeze написав:
  Igneus написав:AD ABSURDUM


Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье

freeze, спасибо Вам за совет :D В более молодые годы пробовал и Shabo.
Но сейчас повышенная кислотность желудка заставляет оберегаться вин :(
А настроение нормальное и даже ЛАД его не пошатнул :D
Тут один адвокат из теплоэнерго прислал отзыв и пришлось всю ночь ему ответ готовить. Не обошлось и без юмора.
Короче, протирает он у них давно штаны и не может понять, как потребитель при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды, которая на самом деле холодная, определяет, что ее температура не соответствует нормам.
А Вы говорите карантин и бесконтактный температурный скрининг :wink:
Адвокат теплоэнерго не знает до сих пор, что такое пирометр :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 05:33

  edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?


Честно говоря не пробовал, смотрю оно полусладкое, а как-то у нас в семье больше сухие вина идут, или крепкие напитки.
freeze
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