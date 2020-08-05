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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1622162316241625>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:50

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... ;)

Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.
Если конечно мозг позволяет!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:21

  Клавдий Шифер написав:
  Lady_N написав:Надо в МОН послать ящичек, чтоб они слезли со своих привычных транквилизаторов и перестали фантазировать, а начали мыслить :roll: :D

Поверьте, в МОНе не знают таких слов, как "транквилизатор", "сомелье" и даже "Шабо".
А в ящиках предпочитают получать совсем другое.

Поверьте, мне все равно, что они знают и что употребляют, лишь бы систему образования и науки не убивали.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:28

  freeze написав:
  Igneus написав:AD ABSURDUM


Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье :lol:

а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:57

  komp написав:
  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...

может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?... ;)

Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса.
Если конечно мозг позволяет!

Падаждити, я дал ссылку на "официальный" бложек Гейтса.
Эта ссылка распространяется в его "официальных" соцсетях.
Никаких опровержений, и сомнений (кроме цитируемого сообщения) - не было.
Т.е. можно говорить, что это "прямая речь" Билла
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:59

Тут как раз новость про бессимптомных и незаразных подоспела

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... port-warns

Костя, шо там про это наука говорит, а не моя желтая пресса?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 00:15

  freeze написав:
  Igneus написав:AD ABSURDUM


Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.
Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье

freeze, спасибо Вам за совет :D В более молодые годы пробовал и Shabo.
Но сейчас повышенная кислотность желудка заставляет оберегаться вин :(
А настроение нормальное и даже ЛАД его не пошатнул :D
Тут один адвокат из теплоэнерго прислал отзыв и пришлось всю ночь ему ответ готовить. Не обошлось и без юмора.
Короче, протирает он у них давно штаны и не может понять, как потребитель при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды, которая на самом деле холодная, определяет, что ее температура не соответствует нормам.
А Вы говорите карантин и бесконтактный температурный скрининг :wink:
Адвокат теплоэнерго не знает до сих пор, что такое пирометр :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 05:33

  edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?


Честно говоря не пробовал, смотрю оно полусладкое, а как-то у нас в семье больше сухие вина идут, или крепкие напитки.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новые вершины
https://news.liga.net/society/news/suto ... 0-sluchaev
"За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.

За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:29

  edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?

В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:42

  fler написав:
  edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?

В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.

В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно?
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