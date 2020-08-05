Додано: Чет 06 сер, 2020 00:15

freeze написав: Igneus написав: AD ABSURDUM AD ABSURDUM



Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.

Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер.Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье

, спасибо Вам за советВ более молодые годы пробовал и Shabo.Но сейчас повышенная кислотность желудка заставляет оберегаться винА настроение нормальное и даже ЛАД его не пошатнулТут один адвокат из теплоэнерго прислал отзыв и пришлось всю ночь ему ответ готовить. Не обошлось и без юмора.Короче, протирает он у них давно штаны и не может понять, как потребитель при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды, которая на самом деле холодная, определяет, что ее температура не соответствует нормам.А Вы говорите карантин и бесконтактный температурный скринингАдвокат теплоэнерго не знает до сих пор, что такое