Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер. Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье
Вкладчик1234 написав:Билл Гейтс говорит, что корона - хорошо, но глобальное потепление - лучше...
может быть проще скинуться и заказать била с подельниками?...
Проще игнорировать чревовещателей вещающих от имени Гейтса. Если конечно мозг позволяет!
Падаждити, я дал ссылку на "официальный" бложек Гейтса. Эта ссылка распространяется в его "официальных" соцсетях. Никаких опровержений, и сомнений (кроме цитируемого сообщения) - не было. Т.е. можно говорить, что это "прямая речь" Билла
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Для обретения душевного спокойствия в столь тяжелый час пандемии, я искренне рекомендую панству в такие жаркие дни августа, Shabo розовое 2019 года, и не очень дорогое, и вкус при употреблении со льдом достаточно охлаждённым очень приятный, и плохие мысли отгоняет, а для лета просто супер. Некоторые из форумчан знают, что я практически профессиональный сомелье
freeze, спасибо Вам за совет В более молодые годы пробовал и Shabo. Но сейчас повышенная кислотность желудка заставляет оберегаться вин А настроение нормальное и даже ЛАД его не пошатнул Тут один адвокат из теплоэнерго прислал отзыв и пришлось всю ночь ему ответ готовить. Не обошлось и без юмора. Короче, протирает он у них давно штаны и не может понять, как потребитель при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды, которая на самом деле холодная, определяет, что ее температура не соответствует нормам. А Вы говорите карантин и бесконтактный температурный скрининг Адвокат теплоэнерго не знает до сих пор, что такое пирометр
Новые вершины https://news.liga.net/society/news/suto ... 0-sluchaev "За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.
За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."
edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно?