_Mykola_ написав:Новые вершины https://news.liga.net/society/news/suto ... 0-sluchaev "За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.
За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."
А это еще не сентябрь... С началом учебного года и возвращением всех с отпусков, уверенна антирекорды будут запредельные. ИМХО конечно.
edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
Интересно, в Испании, Португалии, Франции, Италии, я уже не говорю о прочих, знают об этом критерии, или тоже ненатуральное бодяжат?
_Mykola_ написав:Новые вершины https://news.liga.net/society/news/suto ... 0-sluchaev "За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.
За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."
По отчёту МОЗ от 5 августа госпитализировано за сутки 293 человека.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313 2. 5 августа - 293 3. 31 июля - 261 4. 24 июля - 255 5. 4 августа - 250 6. 30 июля - 248 7. 8 мая - 237
Как видим в ТОПе пять из семи дней это события последних двух недель