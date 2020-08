Додано: Чет 06 сер, 2020 10:47

"За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.



За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."



По отчёту МОЗ от 5 августа госпитализировано за сутки 293 человека.



По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 5 августа - 293

3. 31 июля - 261

4. 24 июля - 255

5. 4 августа - 250

6. 30 июля - 248

7. 8 мая - 237



Как видим в ТОПе пять из семи дней это события последних двух недель



самое смешно, что всем, включая государство, по прежнему пофиг. ну когда у нас трупы будут в фургонах хранится из-за отсутствия мест в моргах, ситуация изменится, полагаю



где-то конец сентября-начало октября это будет самое смешно, что всем, включая государство, по прежнему пофиг. ну когда у нас трупы будут в фургонах хранится из-за отсутствия мест в моргах, ситуация изменится, полагаюгде-то конец сентября-начало октября это будет

