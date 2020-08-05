_Mykola_ написав:Новые вершины https://news.liga.net/society/news/suto ... 0-sluchaev "За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.
За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."
А это еще не сентябрь... С началом учебного года и возвращением всех с отпусков, уверенна антирекорды будут запредельные. ИМХО конечно.
edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
Интересно, в Испании, Португалии, Франции, Италии, я уже не говорю о прочих, знают об этом критерии, или тоже ненатуральное бодяжат?
_Mykola_ написав:Новые вершины https://news.liga.net/society/news/suto ... 0-sluchaev "За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.
За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."
По отчёту МОЗ от 5 августа госпитализировано за сутки 293 человека.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313 2. 5 августа - 293 3. 31 июля - 261 4. 24 июля - 255 5. 4 августа - 250 6. 30 июля - 248 7. 8 мая - 237
Как видим в ТОПе пять из семи дней это события последних двух недель
_Mykola_ написав:Новые вершины https://news.liga.net/society/news/suto ... 0-sluchaev "За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости.
За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине."
По отчёту МОЗ от 5 августа госпитализировано за сутки 293 человека.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313 2. 5 августа - 293 3. 31 июля - 261 4. 24 июля - 255 5. 4 августа - 250 6. 30 июля - 248 7. 8 мая - 237
Как видим в ТОПе пять из семи дней это события последних двух недель
самое смешно, что всем, включая государство, по прежнему пофиг. ну когда у нас трупы будут в фургонах хранится из-за отсутствия мест в моргах, ситуация изменится, полагаю
где-то конец сентября-начало октября это будет
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Очередь из скорых и тяжёлая работа врачей: в одесской «инфекционке» показали будни борьбы с коронавирусом. Тем временем Covid-19 косит одесских чиновников: заразился ещё один заместитель мэра Одессы — Павел Вугельман
adeges написав: самое смешно, что всем, включая государство, по прежнему пофиг. ну когда у нас трупы будут в фургонах хранится из-за отсутствия мест в моргах, ситуация изменится, полагаю
где-то конец сентября-начало октября это будет
не переживайте, моргов всем хватит.
Не ну мрачно конечно ,медсестра.. но в гишпании и на стадионах трупики держали. Повторюсь-это легочная болезнь,подвергнуты люди ничем не болевшие и жившие в хороших условиях.Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.
Кстати ,против чтобы пилюлькиным платили избыток за профессию..На что нанимались -должны знать.А не устраивать тут легенды про фронт здравохранения и все такое
adeges написав: самое смешно, что всем, включая государство, по прежнему пофиг. ну когда у нас трупы будут в фургонах хранится из-за отсутствия мест в моргах, ситуация изменится, полагаю
где-то конец сентября-начало октября это будет
не переживайте, моргов всем хватит.
Не ну мрачно конечно ,медсестра.. но в гишпании и на стадионах трупики держали. Повторюсь-это легочная болезнь,подвергнуты люди ничем не болевшие и жившие в хороших условиях.Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.
Кстати ,против чтобы пилюлькиным платили избыток за профессию..На что нанимались -должны знать.А не устраивать тут легенды про фронт здравохранения и все такое
yama написав:и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает.
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.