Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1623162416251626 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Чет 06 сер, 2020 11:51 st512 написав: С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой. С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.

Китайцы и европейцы с Вами не согласны.

У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы. И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков. Китайцы и европейцы с Вами не согласны.У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы. И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков. _Mykola_ Повідомлень: 3883 З нами з: 09.02.09 Подякував: 543 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 11:54 Hotab написав: Vladik написав: Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться. Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.

Чеэта? Чеэта?

а тоэта летун,общая прививка. а тоэта летун,общая прививка. Vladik Повідомлень: 51 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 11:54 vladislavlvov упражнение записать поток сознания не предусматривает его публикацию на форум yama Повідомлень: 2520 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4761 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 11:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире _Mykola_ написав: Китайцы и европейцы с Вами не согласны.

У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы. Китайцы и европейцы с Вами не согласны.У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы.

Рекомендации ВОЗ они такие, распространяются на всех желающих.

_Mykola_ написав: И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков

Конечно, когда у них на всех остальных этапах тоже все в порядке с безопасностью. Костюмы и маски используются правильно, вовремя меняются, утилизируются. В наших реалиях медсестра снимет костюм и пойдет пить чай с бабкой с регистартуры которая маску третий день на бороде носит. Рекомендации ВОЗ они такие, распространяются на всех желающих.Конечно, когда у них на всех остальных этапах тоже все в порядке с безопасностью. Костюмы и маски используются правильно, вовремя меняются, утилизируются. В наших реалиях медсестра снимет костюм и пойдет пить чай с бабкой с регистартуры которая маску третий день на бороде носит. st512 Повідомлень: 855 З нами з: 09.07.13 Подякував: 93 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 11:58 stargazer написав: vladislavlvov

Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках. Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.

на вулиці якраз за пів кілометра видно в масці чи ні . А у нас на вихідні виїзд робочим колективом на природу в гори - в планах рафтінг А генеральний директор працює з дому та інколи покашлює,не пощастило, перший підтверджений покашлюючий з мого оточення ,ще за пару днів до його хвороби підписував в нього папери

щодо масок і рукавичок в транспорті - я тільки за, але не через коронавірус , а просто бридко було їздити до карантину громадським транспортом коли тобі в обличчя дихають, тепер тільки сидячі місяця дихати легше , так що в маршрутках носити маски підтримую і корона тут ні до чого. А от на вулиці маски носять ідіоти на вулиці якраз за пів кілометра видно в масці чи ні . А у нас на вихідні виїзд робочим колективом на природу в гори - в планах рафтінгА генеральний директор працює з дому та інколи покашлює,не пощастило, перший підтверджений покашлюючий з мого оточення ,ще за пару днів до його хвороби підписував в нього паперищодо масок і рукавичок в транспорті - я тільки за, але не через коронавірус , а просто бридко було їздити до карантину громадським транспортом коли тобі в обличчя дихають, тепер тільки сидячі місяця дихати легше , так що в маршрутках носити маски підтримую і корона тут ні до чого. А от на вулиці маски носять ідіоти yama Повідомлень: 2520 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4761 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 12:08 Vladik написав: Hotab написав: Vladik написав: Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться. Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.

Чеэта? Чеэта?

а тоэта летун,общая прививка. а тоэта летун,общая прививка.

И даже есть пруф об уменьшении (отсутствии) заболеваний COVID у привитых от маляры, жёлтой лихорадки и БЦЖ?

А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил. И даже есть пруф об уменьшении (отсутствии) заболеваний COVID у привитых от маляры, жёлтой лихорадки и БЦЖ?А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил. Hotab

Повідомлень: 2988 З нами з: 15.02.09 Подякував: 110 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1623162416251626 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7129 1613471

ЛОБ Чет 06 сер, 2020 10:11