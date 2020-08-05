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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:51

  st512 написав:С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.

Китайцы и европейцы с Вами не согласны.
У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы. И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков.
_Mykola_
 
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  Hotab написав:
  Vladik написав:Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.

Чеэта?

а тоэта летун,общая прививка.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:54

vladislavlvov упражнение записать поток сознания не предусматривает его публикацию на форум
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Китайцы и европейцы с Вами не согласны.
У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы.

Рекомендации ВОЗ они такие, распространяются на всех желающих.
  _Mykola_ написав:И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков

Конечно, когда у них на всех остальных этапах тоже все в порядке с безопасностью. Костюмы и маски используются правильно, вовремя меняются, утилизируются. В наших реалиях медсестра снимет костюм и пойдет пить чай с бабкой с регистартуры которая маску третий день на бороде носит.
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  stargazer написав:vladislavlvov
Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.

на вулиці якраз за пів кілометра видно в масці чи ні . А у нас на вихідні виїзд робочим колективом на природу в гори - в планах рафтінг :roll: А генеральний директор працює з дому та інколи покашлює,не пощастило, перший підтверджений покашлюючий з мого оточення ,ще за пару днів до його хвороби підписував в нього папери :mrgreen:
щодо масок і рукавичок в транспорті - я тільки за, але не через коронавірус , а просто бридко було їздити до карантину громадським транспортом коли тобі в обличчя дихають, тепер тільки сидячі місяця дихати легше , так що в маршрутках носити маски підтримую і корона тут ні до чого. А от на вулиці маски носять ідіоти
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:08

  Vladik написав:
  Hotab написав:
  Vladik написав:Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.

Чеэта?

а тоэта летун,общая прививка.

И даже есть пруф об уменьшении (отсутствии) заболеваний COVID у привитых от маляры, жёлтой лихорадки и БЦЖ?
А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.
Hotab
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