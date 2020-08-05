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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:51
st512 написав:
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.
Китайцы и европейцы с Вами не согласны.
У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы. И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:54
Hotab написав: Vladik написав:
Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.
Чеэта?
а тоэта летун,общая прививка.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:54
vladislavlvov упражнение записать поток сознания не предусматривает его публикацию на форум
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:57
_Mykola_ написав:
Китайцы и европейцы с Вами не согласны.
У них даже были отдельные эпидемиологи которые учили персонал надевать и снимать костюмы.
Рекомендации ВОЗ они такие, распространяются на всех желающих.
_Mykola_ написав:
И это давало хорошие результаты по противодействию заболевания медиков
Конечно, когда у них на всех остальных этапах тоже все в порядке с безопасностью. Костюмы и маски используются правильно, вовремя меняются, утилизируются. В наших реалиях медсестра снимет костюм и пойдет пить чай с бабкой с регистартуры которая маску третий день на бороде носит.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:58
stargazer написав:vladislavlvov
Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.
на вулиці якраз за пів кілометра видно в масці чи ні . А у нас на вихідні виїзд робочим колективом на природу в гори - в планах рафтінг
А генеральний директор працює з дому та інколи покашлює,не пощастило, перший підтверджений покашлюючий з мого оточення ,ще за пару днів до його хвороби підписував в нього папери
щодо масок і рукавичок в транспорті - я тільки за, але не через коронавірус , а просто бридко було їздити до карантину громадським транспортом коли тобі в обличчя дихають, тепер тільки сидячі місяця дихати легше , так що в маршрутках носити маски підтримую і корона тут ні до чого. А от на вулиці маски носять ідіоти
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:08
Vladik написав: Hotab написав: Vladik написав:
Всем кто колол малярию,бцж,желтую лихлорадку-расслабиться.
Чеэта?
а тоэта летун,общая прививка.
И даже есть пруф об уменьшении (отсутствии) заболеваний COVID у привитых от маляры, жёлтой лихорадки и БЦЖ?
А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.
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Hotab
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:20
Hotab написав:
А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.
Не повезло...
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vetka
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:24
vetka написав: adeges написав:
самое смешно, что всем, включая государство, по прежнему пофиг. ну когда у нас трупы будут в фургонах хранится из-за отсутствия мест в моргах, ситуация изменится, полагаю
где-то конец сентября-начало октября это будет
не переживайте, моргов всем хватит.
Не понял шутку. Зачем трупы хранить?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:26
vetka написав: Hotab написав:
А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.
Не повезло...
"Умер Максим, ну и *** с ним", но вот насчёт прививок хотелось бы услышать ответ от Владика.
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Hotab
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:30
Пенсионер написав: vetka написав: adeges написав:
самое смешно, что всем, включая государство, по прежнему пофиг. ну когда у нас трупы будут в фургонах хранится из-за отсутствия мест в моргах, ситуация изменится, полагаю
где-то конец сентября-начало октября это будет
не переживайте, моргов всем хватит.
Не понял шутку. Зачем трупы хранить?
Ну пока родственники не заберут хоронить, труп же нужно где-то хранить.
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vetka
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Чет 06 сер, 2020 10:11
ЛОБ
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