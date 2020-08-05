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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1624162516261627 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Чет 06 сер, 2020 12:31 Hotab написав: vetka написав: Hotab написав: А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил. А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.

Не повезло... Не повезло...

"Умер Максим, ну и *** с ним", но вот насчёт прививок хотелось бы услышать ответ от Владика. "Умер Максим, ну и *** с ним", но вот насчёт прививок хотелось бы услышать ответ от Владика.

Вообще-то да, умер и умер. На счет прививок, послушаем ))) Вообще-то да, умер и умер. На счет прививок, послушаем ))) vetka Повідомлень: 6507 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 12:31 vetka написав: Hotab написав: А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил. А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.

Не повезло... Не повезло...

Нормально, обычное дело. Из каждого правила должны быть исключения. Нормально, обычное дело. Из каждого правила должны быть исключения. Пенсионер

Повідомлень: 1799 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 12:51 yama написав: stargazer написав: vladislavlvov

Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках. Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.

А от на вулиці маски носять ідіоти А от на вулиці маски носять ідіоти



да ну..

тут во Франции законы вводят на ношение масок на улице.. в Китае вообще мегаидейных безмасочников иногда и палками побивали..

а то что имеет то и имеем.. Львов рассадник короны в Украине.. переплюнули всех..

ну а что зато на улице маски носят "идиоты"

а может идиоты их не носят.. зажали 7 гривен .. вот такой покашливающий упырь придет в податкову без маски и обслюнявит все вся там..

бухгалтер мой с короной счас из за таких упырей сидит на самоизоляции.. да ну..тут во Франции законы вводят на ношение масок на улице.. в Китае вообще мегаидейных безмасочников иногда и палками побивали..а то что имеет то и имеем.. Львов рассадник короны в Украине.. переплюнули всех..ну а что зато на улице маски носят "идиоты"а может идиоты их не носят.. зажали 7 гривен .. вот такой покашливающий упырь придет в податкову без маски и обслюнявит все вся там..бухгалтер мой с короной счас из за таких упырей сидит на самоизоляции.. vladislavlvov

Повідомлень: 2341 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 12:59 vladislavlvov написав: yama написав: stargazer написав: vladislavlvov

Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках. Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.

А от на вулиці маски носять ідіоти А от на вулиці маски носять ідіоти



да ну..

тут во Франции законы вводят на ношение масок на улице.. в Китае вообще мегаидейных безмасочников иногда и палками побивали..

а то что имеет то и имеем.. Львов рассадник короны в Украине.. переплюнули всех..

ну а что зато на улице маски носят "идиоты"

а может идиоты их не носят.. зажали 7 гривен .. вот такой покашливающий упырь придет в податкову без маски и обслюнявит все вся там..

бухгалтер мой с короной счас из за таких упырей сидит на самоизоляции.. да ну..тут во Франции законы вводят на ношение масок на улице.. в Китае вообще мегаидейных безмасочников иногда и палками побивали..а то что имеет то и имеем.. Львов рассадник короны в Украине.. переплюнули всех..ну а что зато на улице маски носят "идиоты"а может идиоты их не носят.. зажали 7 гривен .. вот такой покашливающий упырь придет в податкову без маски и обслюнявит все вся там..бухгалтер мой с короной счас из за таких упырей сидит на самоизоляции..

а сколько сейчас зараженных во Львове? а сколько сейчас зараженных во Львове? vetka Повідомлень: 6507 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 13:12 zРадио написав: ЛАД, stryzhko



Крым и тесты - то фигня. Вангую, что с начала 2021-го станет популярной услуга медицинского тура в страны, которую получат вакцину первыми Вот там уже с учетом логистики за семью будет не 5000 грн, а 5000 долларов... Крым и тесты - то фигня. Вангую, что с начала 2021-го станет популярной услуга медицинского тура в страны, которую получат вакцину первымиВот там уже с учетом логистики за семью будет не 5000 грн, а 5000 долларов...

не переживайте привезут и нам , но дорого, раз в 10 дороже чем там , не надо будет никуда ехать не переживайте привезут и нам , но дорого, раз в 10 дороже чем там , не надо будет никуда ехать Востаннє редагувалось yama в Чет 06 сер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2524 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4767 раз. Подякували: 521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 13:15 vetka написав: fler написав: edvardd написав: а что скажите про Villa Krim Шато Барон? а что скажите про Villa Krim Шато Барон?

В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас. В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.

В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно? В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно?

при такой цене проще самому сделать ... при такой цене проще самому сделать ... yama Повідомлень: 2524 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4767 раз. Подякували: 521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 13:20 vetka написав: не переживайте, моргов всем хватит. не переживайте, моргов всем хватит.

Не понял шутку. Зачем трупы хранить?

Ну пока родственники не заберут хоронить, труп же нужно где-то хранить.

мобильные крематории опробовано не так давно не так далеко мобильные крематории опробовано не так давно не так далеко yama Повідомлень: 2524 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4767 раз. Подякували: 521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1624162516261627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7129 1613545

ЛОБ Чет 06 сер, 2020 10:11