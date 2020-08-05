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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:31
Hotab написав: vetka написав: Hotab написав:
А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.
Не повезло...
"Умер Максим, ну и *** с ним", но вот насчёт прививок хотелось бы услышать ответ от Владика.
Вообще-то да, умер и умер. На счет прививок, послушаем )))
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:31
vetka написав: Hotab написав:
А то пару дней назад в госпитале г. Гома умер от КОВИД миротворец ООН . У него 100500% все прививки эти были. Ну и общее здоровье по идее не хуже среднего, какой-никакой отбор по медицине он проходил.
Не повезло...
Нормально, обычное дело. Из каждого правила должны быть исключения.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:51
yama написав: stargazer написав:vladislavlvov
Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.
А от на вулиці маски носять ідіоти
да ну..
тут во Франции законы вводят на ношение масок на улице.. в Китае вообще мегаидейных безмасочников иногда и палками побивали..
а то что имеет то и имеем.. Львов рассадник короны в Украине.. переплюнули всех..
ну а что зато на улице маски носят "идиоты"
а может идиоты их не носят.. зажали 7 гривен .. вот такой покашливающий упырь придет в податкову без маски и обслюнявит все вся там..
бухгалтер мой с короной счас из за таких упырей сидит на самоизоляции..
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:59
vladislavlvov написав: yama написав: stargazer написав:vladislavlvov
Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.
А от на вулиці маски носять ідіоти
да ну..
тут во Франции законы вводят на ношение масок на улице.. в Китае вообще мегаидейных безмасочников иногда и палками побивали..
а то что имеет то и имеем.. Львов рассадник короны в Украине.. переплюнули всех..
ну а что зато на улице маски носят "идиоты"
а может идиоты их не носят.. зажали 7 гривен .. вот такой покашливающий упырь придет в податкову без маски и обслюнявит все вся там..
бухгалтер мой с короной счас из за таких упырей сидит на самоизоляции..
а сколько сейчас зараженных во Львове?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:12
zРадио написав:ЛАД, stryzhko
Крым и тесты - то фигня. Вангую, что с начала 2021-го станет популярной услуга медицинского тура в страны, которую получат вакцину первыми
Вот там уже с учетом логистики за семью будет не 5000 грн, а 5000 долларов...
не переживайте привезут и нам , но дорого, раз в 10 дороже чем там , не надо будет никуда ехать
Востаннє редагувалось yama
в Чет 06 сер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:15
vetka написав: fler написав: edvardd написав:
а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно?
при такой цене проще самому сделать ...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:20
vetka написав:
не переживайте, моргов всем хватит.
Не понял шутку. Зачем трупы хранить?
Ну пока родственники не заберут хоронить, труп же нужно где-то хранить.
мобильные крематории опробовано не так давно не так далеко
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