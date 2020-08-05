Додано: Чет 06 сер, 2020 12:51

yama написав: stargazer написав: vladislavlvov

Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках. Та цей хлопець зовсім недавно писав тут, що розрізняє ідіотів за півкілометра по одягнених масках.

А от на вулиці маски носять ідіоти А от на вулиці маски носять ідіоти

да ну..тут во Франции законы вводят на ношение масок на улице.. в Китае вообще мегаидейных безмасочников иногда и палками побивали..а то что имеет то и имеем.. Львов рассадник короны в Украине.. переплюнули всех..ну а что зато на улице маски носят "идиоты"а может идиоты их не носят.. зажали 7 гривен .. вот такой покашливающий упырь придет в податкову без маски и обслюнявит все вся там..бухгалтер мой с короной счас из за таких упырей сидит на самоизоляции..