edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?
В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
нашли кого слушать... В странах Южной Европы натуральное вино может стоить 1 евро за бутылку (да, простейшее "запивочное", но натуральное сухое сортовое). У нас в рознице оно будет уже под сотню грн (нынешних, которые по 27 за доллар).
yama написав:и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает.
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.
Доктор К об этом уже 100 раз писал. Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
yama написав:и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает.
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.
Доктор К об этом уже 100 раз писал. Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили.
Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд
stm написав:.... Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд
Речь идет не о пренебрежении безопасностью врачей. Можно одеть и три костюма один поверх другого, но нужно ли?