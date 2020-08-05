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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1625162616271628

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:43

  fler написав:
  edvardd написав:а что скажите про Villa Krim Шато Барон?

В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.

нашли кого слушать... В странах Южной Европы натуральное вино может стоить 1 евро за бутылку (да, простейшее "запивочное", но натуральное сухое сортовое).
У нас в рознице оно будет уже под сотню грн (нынешних, которые по 27 за доллар).
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:05

  st512 написав:
  yama написав:и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает.
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.

Доктор К об этом уже 100 раз писал.
Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:09

  Starikan написав:
  st512 написав:
  yama написав:и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает.
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.

Доктор К об этом уже 100 раз писал.
Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили.

Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:10

Ученые из Университета штата Канзас (США) успешно протестировали терапевтическое средство против коронавируса. Об этом сообщается на сайте научного издания Science Daily.

https://kurs.com.ua/novost/197868-naideno-slaboe-mesto-koronavirusa
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:14

  stm написав:....
Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд ;)

Речь идет не о пренебрежении безопасностью врачей.
Можно одеть и три костюма один поверх другого, но нужно ли?
ЛАД
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