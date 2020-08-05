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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1625162616271628 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Чет 06 сер, 2020 14:43 fler написав: edvardd написав: а что скажите про Villa Krim Шато Барон? а что скажите про Villa Krim Шато Барон?

В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас. В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.

нашли кого слушать... В странах Южной Европы натуральное вино может стоить 1 евро за бутылку (да, простейшее "запивочное", но натуральное сухое сортовое).

У нас в рознице оно будет уже под сотню грн (нынешних, которые по 27 за доллар). нашли кого слушать... В странах Южной Европы натуральное вино может стоить 1 евро за бутылку (да, простейшее "запивочное", но натуральное сухое сортовое).У нас в рознице оно будет уже под сотню грн (нынешних, которые по 27 за доллар). juristkostya Повідомлень: 3248 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 15:05 st512 написав: yama написав: и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает. и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает. С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой. С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.

Доктор К об этом уже 100 раз писал.

Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили. Доктор К об этом уже 100 раз писал.Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17498 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1945 раз. Подякували: 2791 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 15:09 Starikan написав: st512 написав: yama написав: и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает. и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает. С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой. С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.

Доктор К об этом уже 100 раз писал.

Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили. Доктор К об этом уже 100 раз писал.Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили.

Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд stm

Повідомлень: 2480 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 15:10 Ученые из Университета штата Канзас (США) успешно протестировали терапевтическое средство против коронавируса. Об этом сообщается на сайте научного издания Science Daily.

https://kurs.com.ua/novost/197868-naideno-slaboe-mesto-koronavirusa Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 15:14 stm написав: ....

Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд ....Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд

Речь идет не о пренебрежении безопасностью врачей.

Можно одеть и три костюма один поверх другого, но нужно ли? Речь идет не о пренебрежении безопасностью врачей.Можно одеть и три костюма один поверх другого, но нужно ли? ЛАД 2 Повідомлень: 16967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1625162616271628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7129 1613616

ЛОБ Чет 06 сер, 2020 10:11