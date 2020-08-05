yama написав:и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает.
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.
Доктор К об этом уже 100 раз писал. Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
yama написав:и дальше цирк с противочумными костюмами , через кожу вирус не проникает.
С самого начала не понимал этот цирк.. Какой смысл переплачивать за защиту обуви медсестры в палате, при этом на регистратуре сидит бабулька с марлевой тряпочкой. Лучше защитить органы дыхания и глаза, и просто мыть руки. Чаще менять маски всему персоналу, а не ходить потеть в костюмах. Белого халата который каждый день стирается/меняется хватило бы с головой.
Доктор К об этом уже 100 раз писал. Но все смотрят на успешный Китай, где чуть ли не в космических скафандрах ходили.
Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд
stm написав:.... Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд
Речь идет не о пренебрежении безопасностью врачей. Можно одеть и три костюма один поверх другого, но нужно ли?
Южнокорейские медики разработали вакцину от коронавируса Covid-19, которую можно будет вводить не инъекцией, а через носовой спрей, сообщает bioRxiv. ..... Однако клинические испытания пока не проводились.
fler написав:В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно?
В конце 1998г доллар стоил 3,4грн, что немного меняет суммы 100/3,4 = 29,4 29,4*27,75= 816 грн. Вероятно, технологии производства с тех пор значительно изменились в сторону автоматизации, что уже позволяет удешевить стоимость, сохранив качество, мне об этом не известно. Но когда бутылка вина стоит дешевле чашки кофе в баре, то как оно может быть натуральным
yama написав:при такой цене проще самому сделать ...
stm написав:Врач - это ограниченный ресурс, если им распоряжаться по вашему хотению, то в первые 2 месяца вы будете без ресурса: болезнь укладывает всех от карантина на 14-21 день до ногами вперёд
Что не мешает им самим пренебрегать собственной же безопасностью, в том числе и от усталости заклеивать скотчем бахилы, вместо того чтобы просто скинуть халат, одеть чистый, и поменять маску раз в два часа. понимаю первые два месяца, когда никто ничего не знал, кроме Китая которые эти костюмы сам же и производил. Но сегодня можно и рациональнее распорядиться ограниченным ресурсом.
fler написав:В 1998 году главный винодел одного из наших винзаводов на вопрос "Как отличить натуральное вино от ненатурального (с добавками)" ответил, что настоящее вино не может стоить дешевле 100 грн. Можно пересчитать, сколько это сейчас.
В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно?
В конце 1998г доллар стоил 3,4грн, что немного меняет суммы 100/3,4 = 29,4 29,4*27,75= 816 грн. Вероятно, технологии производства с тех пор значительно изменились в сторону автоматизации, что уже позволяет удешевить стоимость, сохранив качество, мне об этом не известно. Но когда бутылка вина стоит дешевле чашки кофе в баре, то как оно может быть натуральным
yama написав:при такой цене проще самому сделать ...
Бесспорно.
Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но? обычная Массандра была меньше 100 гривень...
vetka написав:В 1998 год доллар стоил +- 2 грн, 100/2=50 баксов. На сегодня это +- 1350 грн. То есть вы хотите сказать, что вино за 1200 грн - это уже .овно?
В конце 1998г доллар стоил 3,4грн, что немного меняет суммы 100/3,4 = 29,4 29,4*27,75= 816 грн. Вероятно, технологии производства с тех пор значительно изменились в сторону автоматизации, что уже позволяет удешевить стоимость, сохранив качество, мне об этом не известно. Но когда бутылка вина стоит дешевле чашки кофе в баре, то как оно может быть натуральным
yama написав:при такой цене проще самому сделать ...
Бесспорно.
Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но? обычная Массандра была меньше 100 гривень...
Вы научитесь отличать вино от спиртового компота сначала. На Массандре вино в собственном понимании этого слова отродясь не делали.
edvardd написав:Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но? обычная Массандра была меньше 100 гривень...
Спросите лучше виноделов, я не особо знаю. Из крымских мне нравились больше вина Магарача, чем Массандры. Могу только сказать, что видела своими глазами в 1999-2000гг на заводе, как работает установка для ускорения осаждения винного камня (т.е. вино чтобы созревало быстрее). Виноматериал пропускают через специальный химсостав, который приводит к ускорению процесса созревания. Можно ли это вино назвать натуральным