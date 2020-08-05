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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
и к чему здесь инфа про вина?
Додано: Чет 06 сер, 2020 17:48
Додано: Чет 06 сер, 2020 17:55
Влияние школ, недооценивают
"Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщили, что вспышка болезни в летнем лагере штата Джорджия показала, что бессимптомное течение COVID-19 у детей только расширяет возможности для распространения коронавируса.
Такой вывод противоречит уже имеющейся информации о том, что дети редко распространяют болезнь.
На этой неделе 260 работникам одного из крупнейших школьных округов Джорджии запретили посещать школы, поскольку они уже были инфицированы или контактировали с больными.
Несмотря на то, что все присутствующие в лагере соблюдали правила санитарии, персонал надевал маски - это не помогло избежать вспышки болезни.
Согласно докладу служб здравоохранения Джорджии, вспышка произошла в конце июня и была обнаружена после того, как у одного из подростков возникли симптомы болезни. После тестирования 344 человек было установлено, что 260 из них заболели COVID-19.
Вопреки недавним предположением, что дети не могут активно распространять болезнь, ситуация в лагере штата Джорджия продемонстрировала, что дети оказались более уязвимыми к COVID-19, чем считалось. Вирус активно распространялся среди детей различных возрастных групп, несмотря на все усилия руководителей лагеря предотвратить распространение болезни.
«Большинство детей болели бессимптомно, что помешало обнаружению передачи болезни. Это еще раз доказывает, что дети разного возраста подвержены заражению COVID-19 и могут играть важную роль в распространении коронавируса», - отмечается в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний в США."
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08
Что бадяжат засранцы,сам в Крыму давно не был,мне что границу проходить фсб..
нов былые годы пил как лошадь ивинило ихнее и ночевал на новый год в новом свете..
да черный доктор-легенда вино..Заккажите его там..
а вообще по молодости будучи курсантом пили кокур-отличный вариант-крымский крепляк,парни говорю,вы упились счас закажу пожрать вас как звать-Люда,помню до сих пор,ну матросня-дело известное,а нет ли у вас чего нибудь закусить...так конечно--говядина ..нарежете мелко/,да спасибо..
А да про сдачу Крыма,если бы нам только один приказ вышел отгосударства..мы бы утопили в крови русских,я не во
.енный но готов был сесть в эшалон -звание старший лейтенант флота и севастополь знал вдоль и поперек,на крейсерах проходил подготовку.
позвонил дежурному -здесь,не нуждаемся был ответ..
Вот так вот парни,так что не я Крым проебал..
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08
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