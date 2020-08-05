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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1626162716281629

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

и к чему здесь инфа про вина?
pit
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:48

  fler написав:Виноматериал пропускают через специальный химсостав, который приводит к ускорению процесса созревания. Можно ли это вино назвать натуральным :roll:

Шедеврально. То есть, добавление свекловичного спирта вас не парит, а ускоренное осаждение камня - кашмар и отрава
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:55

  vetka написав:А это еще не сентябрь... С началом учебного года и возвращением всех с отпусков, уверенна антирекорды будут запредельные. ИМХО конечно.

Влияние школ, недооценивают

https://zn.ua/WORLD/koronavirus-v-shkol ... rdian.html

"Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщили, что вспышка болезни в летнем лагере штата Джорджия показала, что бессимптомное течение COVID-19 у детей только расширяет возможности для распространения коронавируса.

Такой вывод противоречит уже имеющейся информации о том, что дети редко распространяют болезнь.

На этой неделе 260 работникам одного из крупнейших школьных округов Джорджии запретили посещать школы, поскольку они уже были инфицированы или контактировали с больными.

Несмотря на то, что все присутствующие в лагере соблюдали правила санитарии, персонал надевал маски - это не помогло избежать вспышки болезни.

Согласно докладу служб здравоохранения Джорджии, вспышка произошла в конце июня и была обнаружена после того, как у одного из подростков возникли симптомы болезни. После тестирования 344 человек было установлено, что 260 из них заболели COVID-19.

Вопреки недавним предположением, что дети не могут активно распространять болезнь, ситуация в лагере штата Джорджия продемонстрировала, что дети оказались более уязвимыми к COVID-19, чем считалось. Вирус активно распространялся среди детей различных возрастных групп, несмотря на все усилия руководителей лагеря предотвратить распространение болезни.

«Большинство детей болели бессимптомно, что помешало обнаружению передачи болезни. Это еще раз доказывает, что дети разного возраста подвержены заражению COVID-19 и могут играть важную роль в распространении коронавируса», - отмечается в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний в США."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08

  fler написав:
  edvardd написав:Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но?
обычная Массандра была меньше 100 гривень...

Зображення

Спросите лучше виноделов, я не особо знаю. Из крымских мне нравились больше вина Магарача, чем Массандры.
Могу только сказать, что видела своими глазами в 1999-2000гг на заводе, как работает установка для ускорения осаждения винного камня (т.е. вино чтобы созревало быстрее). Виноматериал пропускают через специальный химсостав, который приводит к ускорению процесса созревания. Можно ли это вино назвать натуральным :roll:

Что бадяжат засранцы,сам в Крыму давно не был,мне что границу проходить фсб..
нов былые годы пил как лошадь ивинило ихнее и ночевал на новый год в новом свете..
да черный доктор-легенда вино..Заккажите его там..
а вообще по молодости будучи курсантом пили кокур-отличный вариант-крымский крепляк,парни говорю,вы упились счас закажу пожрать вас как звать-Люда,помню до сих пор,ну матросня-дело известное,а нет ли у вас чего нибудь закусить...так конечно--говядина ..нарежете мелко/,да спасибо..
А да про сдачу Крыма,если бы нам только один приказ вышел отгосударства..мы бы утопили в крови русских,я не во
.енный но готов был сесть в эшалон -звание старший лейтенант флота и севастополь знал вдоль и поперек,на крейсерах проходил подготовку.
позвонил дежурному -здесь,не нуждаемся был ответ..
Вот так вот парни,так что не я Крым проебал..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08

  fler написав:Но когда бутылка вина стоит дешевле чашки кофе в баре


Boudreaux (наверное не лучшее вино, но мне понравилось намного больше Украинских, которые люди "Сами делают и сами хвалят же") во Франции вроде 6-7 евро бутылка.
Кофе дешевле

За 1 евро вино - неужто такое есть?
justit
 
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