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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1626162716281629 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Чет 06 сер, 2020 17:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире и к чему здесь инфа про вина? pit Повідомлень: 8 З нами з: 10.04.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 17:48 fler написав: Виноматериал пропускают через специальный химсостав, который приводит к ускорению процесса созревания. Можно ли это вино назвать натуральным Виноматериал пропускают через специальный химсостав, который приводит к ускорению процесса созревания. Можно ли это вино назвать натуральным

Шедеврально. То есть, добавление свекловичного спирта вас не парит, а ускоренное осаждение камня - кашмар и отрава Шедеврально. То есть, добавление свекловичного спирта вас не парит, а ускоренное осаждение камня - кашмар и отрава juristkostya Повідомлень: 3250 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 17:55 vetka написав: А это еще не сентябрь... С началом учебного года и возвращением всех с отпусков, уверенна антирекорды будут запредельные. ИМХО конечно. А это еще не сентябрь... С началом учебного года и возвращением всех с отпусков, уверенна антирекорды будут запредельные. ИМХО конечно.

Влияние школ, недооценивают



https://zn.ua/WORLD/koronavirus-v-shkol ... rdian.html



"Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщили, что вспышка болезни в летнем лагере штата Джорджия показала, что бессимптомное течение COVID-19 у детей только расширяет возможности для распространения коронавируса.



Такой вывод противоречит уже имеющейся информации о том, что дети редко распространяют болезнь.



На этой неделе 260 работникам одного из крупнейших школьных округов Джорджии запретили посещать школы, поскольку они уже были инфицированы или контактировали с больными.



Несмотря на то, что все присутствующие в лагере соблюдали правила санитарии, персонал надевал маски - это не помогло избежать вспышки болезни.



Согласно докладу служб здравоохранения Джорджии, вспышка произошла в конце июня и была обнаружена после того, как у одного из подростков возникли симптомы болезни. После тестирования 344 человек было установлено, что 260 из них заболели COVID-19.



Вопреки недавним предположением, что дети не могут активно распространять болезнь, ситуация в лагере штата Джорджия продемонстрировала, что дети оказались более уязвимыми к COVID-19, чем считалось. Вирус активно распространялся среди детей различных возрастных групп, несмотря на все усилия руководителей лагеря предотвратить распространение болезни.



«Большинство детей болели бессимптомно, что помешало обнаружению передачи болезни. Это еще раз доказывает, что дети разного возраста подвержены заражению COVID-19 и могут играть важную роль в распространении коронавируса», - отмечается в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний в США." Влияние школ, недооценивают"Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщили, что вспышка болезни в летнем лагере штата Джорджия показала, что бессимптомное течение COVID-19 у детей только расширяет возможности для распространения коронавируса.Такой вывод противоречит уже имеющейся информации о том, что дети редко распространяют болезнь.На этой неделе 260 работникам одного из крупнейших школьных округов Джорджии запретили посещать школы, поскольку они уже были инфицированы или контактировали с больными.Несмотря на то, что все присутствующие в лагере соблюдали правила санитарии, персонал надевал маски - это не помогло избежать вспышки болезни.Согласно докладу служб здравоохранения Джорджии, вспышка произошла в конце июня и была обнаружена после того, как у одного из подростков возникли симптомы болезни.«Большинство детей болели бессимптомно, что помешало обнаружению передачи болезни. Это еще раз доказывает, что дети разного возраста подвержены заражению COVID-19 и могут играть важную роль в распространении коронавируса», - отмечается в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний в США." _Mykola_ Повідомлень: 3884 З нами з: 09.02.09 Подякував: 543 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08 fler написав: edvardd написав: Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но?

обычная Массандра была меньше 100 гривень...



Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но?обычная Массандра была меньше 100 гривень...

Спросите лучше виноделов, я не особо знаю. Из крымских мне нравились больше вина Магарача, чем Массандры.

Могу только сказать, что видела своими глазами в 1999-2000гг на заводе, как работает установка для ускорения осаждения винного камня (т.е. вино чтобы созревало быстрее). Виноматериал пропускают через специальный химсостав, который приводит к ускорению процесса созревания. Можно ли это вино назвать натуральным Спросите лучше виноделов, я не особо знаю. Из крымских мне нравились больше вина Магарача, чем Массандры.Могу только сказать, что видела своими глазами в 1999-2000гг на заводе, как работает установка для ускорения осаждения винного камня (т.е. вино чтобы созревало быстрее). Виноматериал пропускают через специальный химсостав, который приводит к ускорению процесса созревания. Можно ли это вино назвать натуральным

Что бадяжат засранцы,сам в Крыму давно не был,мне что границу проходить фсб..

нов былые годы пил как лошадь ивинило ихнее и ночевал на новый год в новом свете..

да черный доктор-легенда вино..Заккажите его там..

а вообще по молодости будучи курсантом пили кокур-отличный вариант-крымский крепляк,парни говорю,вы упились счас закажу пожрать вас как звать-Люда,помню до сих пор,ну матросня-дело известное,а нет ли у вас чего нибудь закусить...так конечно--говядина ..нарежете мелко/,да спасибо..

А да про сдачу Крыма,если бы нам только один приказ вышел отгосударства..мы бы утопили в крови русских,я не во

.енный но готов был сесть в эшалон -звание старший лейтенант флота и севастополь знал вдоль и поперек,на крейсерах проходил подготовку.

позвонил дежурному -здесь,не нуждаемся был ответ..

Вот так вот парни,так что не я Крым проебал.. Что бадяжат засранцы,сам в Крыму давно не был,мне что границу проходить фсб..нов былые годы пил как лошадь ивинило ихнее и ночевал на новый год в новом свете..да черный доктор-легенда вино..Заккажите его там..а вообще по молодости будучи курсантом пили кокур-отличный вариант-крымский крепляк,парни говорю,вы упились счас закажу пожрать вас как звать-Люда,помню до сих пор,ну матросня-дело известное,а нет ли у вас чего нибудь закусить...так конечно--говядина ..нарежете мелко/,да спасибо..А да про сдачу Крыма,если бы нам только один приказ вышел отгосударства..мы бы утопили в крови русских,я не во.енный но готов был сесть в эшалон -звание старший лейтенант флота и севастополь знал вдоль и поперек,на крейсерах проходил подготовку.позвонил дежурному -здесь,не нуждаемся был ответ..Вот так вот парни,так что не я Крым проебал.. Vladik Повідомлень: 49 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08 fler написав: Но когда бутылка вина стоит дешевле чашки кофе в баре Но когда бутылка вина стоит дешевле чашки кофе в баре



Boudreaux (наверное не лучшее вино, но мне понравилось намного больше Украинских, которые люди "Сами делают и сами хвалят же") во Франции вроде 6-7 евро бутылка.

Кофе дешевле



За 1 евро вино - неужто такое есть? Boudreaux (наверное не лучшее вино, но мне понравилось намного больше Украинских, которые люди "Сами делают и сами хвалят же") во Франции вроде 6-7 евро бутылка.Кофе дешевлеЗа 1 евро вино - неужто такое есть? justit Повідомлень: 4807 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1498 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1626162716281629 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7129 1613735

ЛОБ Чет 06 сер, 2020 10:11