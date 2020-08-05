Додано: Чет 06 сер, 2020 17:55

vetka написав: А это еще не сентябрь... С началом учебного года и возвращением всех с отпусков, уверенна антирекорды будут запредельные. ИМХО конечно. А это еще не сентябрь... С началом учебного года и возвращением всех с отпусков, уверенна антирекорды будут запредельные. ИМХО конечно.

Влияние школ, недооценивают"Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщили, что вспышка болезни в летнем лагере штата Джорджия показала, что бессимптомное течение COVID-19 у детей только расширяет возможности для распространения коронавируса.Такой вывод противоречит уже имеющейся информации о том, что дети редко распространяют болезнь.На этой неделе 260 работникам одного из крупнейших школьных округов Джорджии запретили посещать школы, поскольку они уже были инфицированы или контактировали с больными.Несмотря на то, что все присутствующие в лагере соблюдали правила санитарии, персонал надевал маски - это не помогло избежать вспышки болезни.Согласно докладу служб здравоохранения Джорджии, вспышка произошла в конце июня и была обнаружена после того, как у одного из подростков возникли симптомы болезни.«Большинство детей болели бессимптомно, что помешало обнаружению передачи болезни. Это еще раз доказывает, что дети разного возраста подвержены заражению COVID-19 и могут играть важную роль в распространении коронавируса», - отмечается в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний в США."