тогда не поднимайте вопрос "что есть натуральное вино", всего-то.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:10
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".
"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:27
Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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