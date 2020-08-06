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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1627162816291630

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:10

  fler написав:почему меня должно парить добавление свекловичного спирта :?: :shock:
.
тогда не поднимайте вопрос "что есть натуральное вино", всего-то.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.

"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".

Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".

"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:27

  freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:12

  Starikan написав:
  freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику 8)


Да, Бацька немного в маразм впадает. Очаговые поражения лёгких, а белорусские кудесники врачи за четыре дня на ноги поставили, тут насморк за четыре дня не пройдёт :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:22

На момент индийцы пробили 2 млн больных, а сышыа - 5 млн.
Скоро Бразилия пройдёт 3 млн, а мир - 20 млн.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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