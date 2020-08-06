Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07

Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.



"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".



Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.



"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".



"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".