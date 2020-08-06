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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1627162816291630

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:10

  fler написав:почему меня должно парить добавление свекловичного спирта :?: :shock:
.
тогда не поднимайте вопрос "что есть натуральное вино", всего-то.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.

"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".

Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".

"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:27

  freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:12

  Starikan написав:
  freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику 8)


Да, Бацька немного в маразм впадает. Очаговые поражения лёгких, а белорусские кудесники врачи за четыре дня на ноги поставили, тут насморк за четыре дня не пройдёт :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:22

На момент индийцы пробили 2 млн больных, а сышыа - 5 млн.
Скоро Бразилия пройдёт 3 млн, а мир - 20 млн.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:02

  Клавдий Шифер написав:На момент индийцы пробили 2 млн больных, а сышыа - 5 млн.
Скоро Бразилия пройдёт 3 млн, а мир - 20 млн.

Нас 7,7 млрд. есть куда расти.
Плюс: мы не южная Америка с Мексикой, там что-то вообще хлипкие.
Минус: лекарства и их доступность в больницах...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 03:13

Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщила, что ведущие работу над созданием вакцины от COVID-19 американские ученые обеспокоены тем, что создание вакцины придется ускорить в угоду политике. Эксперты, опрошенные NYT, опасаются, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

https://kurs.com.ua/novost/198193-tramp-dopustil-vozmozhnost-sozdanija-vakcini-k-viboram
Это, конечно, домыслы, но кто знает...

Что касается российской вакцины:
Вы хотите сказать, что испытаний на эти двух группах по 38 человек достаточно, чтобы получить регистрацию? Но это же очень мало!

— Их достаточно для того, чтобы получить регистрацию на «ограниченных условиях» — она, например, не позволяет вакцинировать детей, стариков, но позволит вам сделать исследование на большей выборке. У вас будут группы риска, они получат препарат, который пройдет экспертизу качества в Росздравнадзоре. Затем все равно нужно будет вакцинировать тысячу человек для того, чтобы пройти третью фазу. В этом смысле практически ничего не изменится — кроме того, что появится возможность использовать ее в чуть более широком круге людей, не только у здоровых добровольцев, но и у людей из групп риска. Мы же не добровольцев хотим защищать вакциной, правда?
........
К концу этого года мы должны выйти на миллионы вакцин в год. От трех до пяти миллионов доз в год. Наше производство будет наращиваться в три этапа — оборудование и расходники уже заказаны.

https://meduza.io/feature/2020/07/23/sozdatel-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-denis-logunov-dal-meduze-pervoe-bolshoe-intervyu-on-rasskazal-stoit-li-zhdat-privivok-k-sentyabryu-2020-goda
Рекомендую хотя бы просмотреть интервью.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Чет 06 сер, 2020 22:11
ЛОБ

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