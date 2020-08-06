Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1627162816291630 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Чет 06 сер, 2020 19:10 fler написав: почему меня должно парить добавление свекловичного спирта

. почему меня должно парить добавление свекловичного спирта тогда не поднимайте вопрос "что есть натуральное вино", всего-то. тогда не поднимайте вопрос "что есть натуральное вино", всего-то. juristkostya Повідомлень: 3252 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.



"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".



Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.



"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".



"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали". freeze 4 Повідомлень: 17877 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4339 раз. Подякували: 7026 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 21:27 freeze написав: Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.

"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".

Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня. Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили."Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17499 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1946 раз. Подякували: 2791 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 22:12 Starikan написав: freeze написав: Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.

"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".

Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня. Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили."Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику



Да, Бацька немного в маразм впадает. Очаговые поражения лёгких, а белорусские кудесники врачи за четыре дня на ноги поставили, тут насморк за четыре дня не пройдёт Да, Бацька немного в маразм впадает. Очаговые поражения лёгких, а белорусские кудесники врачи за четыре дня на ноги поставили, тут насморк за четыре дня не пройдёт freeze 4 Повідомлень: 17877 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4339 раз. Подякували: 7026 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 22:22 На момент индийцы пробили 2 млн больных, а сышыа - 5 млн.

Скоро Бразилия пройдёт 3 млн, а мир - 20 млн. "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1550 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 23:02 Клавдий Шифер написав: На момент индийцы пробили 2 млн больных, а сышыа - 5 млн.

Скоро Бразилия пройдёт 3 млн, а мир - 20 млн. На момент индийцы пробили 2 млн больных, а сышыа - 5 млн.Скоро Бразилия пройдёт 3 млн, а мир - 20 млн.

Нас 7,7 млрд. есть куда расти.

Плюс: мы не южная Америка с Мексикой, там что-то вообще хлипкие.

Минус: лекарства и их доступность в больницах... Нас 7,7 млрд. есть куда расти.Плюс: мы не южная Америка с Мексикой, там что-то вообще хлипкие.Минус: лекарства и их доступность в больницах... stm

Повідомлень: 2482 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 03:13 Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщила, что ведущие работу над созданием вакцины от COVID-19 американские ученые обеспокоены тем, что создание вакцины придется ускорить в угоду политике. Эксперты, опрошенные NYT, опасаются, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

https://kurs.com.ua/novost/198193-tramp-dopustil-vozmozhnost-sozdanija-vakcini-k-viboram

Это, конечно, домыслы, но кто знает...



Что касается российской вакцины:

Вы хотите сказать, что испытаний на эти двух группах по 38 человек достаточно, чтобы получить регистрацию? Но это же очень мало!



— Их достаточно для того, чтобы получить регистрацию на «ограниченных условиях» — она, например, не позволяет вакцинировать детей, стариков, но позволит вам сделать исследование на большей выборке. У вас будут группы риска, они получат препарат, который пройдет экспертизу качества в Росздравнадзоре. Затем все равно нужно будет вакцинировать тысячу человек для того, чтобы пройти третью фазу. В этом смысле практически ничего не изменится — кроме того, что появится возможность использовать ее в чуть более широком круге людей, не только у здоровых добровольцев, но и у людей из групп риска. Мы же не добровольцев хотим защищать вакциной, правда?

........

К концу этого года мы должны выйти на миллионы вакцин в год. От трех до пяти миллионов доз в год. Наше производство будет наращиваться в три этапа — оборудование и расходники уже заказаны.

https://meduza.io/feature/2020/07/23/sozdatel-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-denis-logunov-dal-meduze-pervoe-bolshoe-intervyu-on-rasskazal-stoit-li-zhdat-privivok-k-sentyabryu-2020-goda

Рекомендую хотя бы просмотреть интервью. Это, конечно, домыслы, но кто знает...Что касается российской вакцины:Рекомендую хотя бы просмотреть интервью. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16970 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4191 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 03:35 Igneus написав: .......

Тут один адвокат из теплоэнерго прислал отзыв и пришлось всю ночь ему ответ готовить. Не обошлось и без юмора.

Короче, протирает он у них давно штаны и не может понять, как потребитель при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды, которая на самом деле холодная, определяет, что ее температура не соответствует нормам.

А Вы говорите карантин и бесконтактный температурный скрининг

Адвокат теплоэнерго не знает до сих пор, что такое пирометр .......Тут один адвокат из теплоэнерго прислал отзыв и пришлось всю ночь ему ответ готовить. Не обошлось и без юмора.Короче, протирает он у них давно штаны и не может понять, как потребитель при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды, которая на самом деле холодная, определяет, что ее температура не соответствует нормам.А Вы говорите карантин и бесконтактный температурный скринингАдвокат теплоэнерго не знает до сих пор, что такое

С пирометром понятно.

Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"? С пирометром понятно.Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"? ЛАД 2 Повідомлень: 16970 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4191 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 04:49 ЛАД написав: Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"? Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"?



Смысл в том, что потребитель не хочет потреблять услугу по черезмерно завышеной цене, а ему говорят - температура соответствует, поэтому не важно потребляете вы или нет - платите абонплату, отключиться нельзя.



Пока не было абонплат. Можно было поставить счетчик и не платить ссылаясь на нулевые показания счетчика, которые подтверждали отсутствие пользования услугой. Чтобы это обойти придумали услугу на доставку, которую нужно платить независимо от потребления.



Тоесть отказаться от услуги запрещено законом, а потребляете вы её или нет никого не волнует - платите абонплату.



В 90-ых приходили бандиты и предлагали платить за крышу, отказываться было нельзя - побъют магазин или будут избивать и требовать деньги.



Теперь аналогичная история с коммунальными услугами, цены на которые устанавливает монополия от балды и отказаться от потребления нельзя - начислят долг. Смысл в том, что потребитель не хочет потреблять услугу по черезмерно завышеной цене, а ему говорят - температура соответствует, поэтому не важно потребляете вы или нет - платите абонплату, отключиться нельзя.Пока не было абонплат. Можно было поставить счетчик и не платить ссылаясь на нулевые показания счетчика, которые подтверждали отсутствие пользования услугой. Чтобы это обойти придумали услугу на доставку, которую нужно платить независимо от потребления.Тоесть отказаться от услуги запрещено законом, а потребляете вы её или нет никого не волнует - платите абонплату.В 90-ых приходили бандиты и предлагали платить за крышу, отказываться было нельзя - побъют магазин или будут избивать и требовать деньги.Теперь аналогичная история с коммунальными услугами, цены на которые устанавливает монополия от балды и отказаться от потребления нельзя - начислят долг. Амвросий

Повідомлень: 2264 З нами з: 26.02.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1627162816291630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7131 1614328

ЛОБ Чет 06 сер, 2020 22:11