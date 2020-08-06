Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".
"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".
freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили. "Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло". Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили. "Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло". Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику
Да, Бацька немного в маразм впадает. Очаговые поражения лёгких, а белорусские кудесники врачи за четыре дня на ноги поставили, тут насморк за четыре дня не пройдёт
На момент индийцы пробили 2 млн больных, а сышыа - 5 млн. Скоро Бразилия пройдёт 3 млн, а мир - 20 млн.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщила, что ведущие работу над созданием вакцины от COVID-19 американские ученые обеспокоены тем, что создание вакцины придется ускорить в угоду политике. Эксперты, опрошенные NYT, опасаются, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.
Вы хотите сказать, что испытаний на эти двух группах по 38 человек достаточно, чтобы получить регистрацию? Но это же очень мало!
— Их достаточно для того, чтобы получить регистрацию на «ограниченных условиях» — она, например, не позволяет вакцинировать детей, стариков, но позволит вам сделать исследование на большей выборке. У вас будут группы риска, они получат препарат, который пройдет экспертизу качества в Росздравнадзоре. Затем все равно нужно будет вакцинировать тысячу человек для того, чтобы пройти третью фазу. В этом смысле практически ничего не изменится — кроме того, что появится возможность использовать ее в чуть более широком круге людей, не только у здоровых добровольцев, но и у людей из групп риска. Мы же не добровольцев хотим защищать вакциной, правда? ........ К концу этого года мы должны выйти на миллионы вакцин в год. От трех до пяти миллионов доз в год. Наше производство будет наращиваться в три этапа — оборудование и расходники уже заказаны.
Igneus написав:....... Тут один адвокат из теплоэнерго прислал отзыв и пришлось всю ночь ему ответ готовить. Не обошлось и без юмора. Короче, протирает он у них давно штаны и не может понять, как потребитель при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды, которая на самом деле холодная, определяет, что ее температура не соответствует нормам. А Вы говорите карантин и бесконтактный температурный скрининг Адвокат теплоэнерго не знает до сих пор, что такое пирометр
С пирометром понятно. Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"?
ЛАД написав:Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"?
Смысл в том, что потребитель не хочет потреблять услугу по черезмерно завышеной цене, а ему говорят - температура соответствует, поэтому не важно потребляете вы или нет - платите абонплату, отключиться нельзя.
Пока не было абонплат можно было поставить счетчик и не платить ссылаясь на нулевые показания счетчика, которые подтверждали отсутствие пользования услугой. Чтобы это обойти придумали услугу на доставку, которую нужно платить независимо от потребления.
Тоесть отказаться от услуги запрещено законом, а потребляете вы её или нет никого не волнует - платите абонплату.
freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили. "Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло". Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
Бацька, мне кажется, уже сам искренне верит в те фантазии, которые он излагает на публику
бацька верит, что его "свергнуть" могут в скором времени ведь скоро выборы, а (кто не знает) у него серьезная конкурентка, у которой голосов побольше будет. Он уже и партнеров вагнеровских сдал, а теперь и коронавирус вдруг оказался - ничем не брезгует когда жареным для усатого запахло.
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