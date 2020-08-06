Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1628162916301631 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: П'ят 07 сер, 2020 07:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мне уже несколько человек прислали текст :



ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает.

Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа.

Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д.

ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли.

Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много. Группы сопротивления рептилоидам бомбят соцсетиМне уже несколько человек прислали текст :ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает.Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа.Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д.ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли.Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много. freeze 4 Повідомлень: 17878 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4339 раз. Подякували: 7026 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1628162916301631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7131 1614394

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