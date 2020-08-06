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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1628162916301631

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 07:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Группы сопротивления рептилоидам бомбят соцсети
Мне уже несколько человек прислали текст :

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает.
Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа.
Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д.
ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли.
Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много.
freeze
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