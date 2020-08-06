Додано: П'ят 07 сер, 2020 07:49

Группы сопротивления рептилоидам бомбят соцсетиМне уже несколько человек прислали текст :ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает.Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа.Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д.ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли.Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много.