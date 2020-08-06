Группы сопротивления рептилоидам бомбят соцсети Мне уже несколько человек прислали текст :
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает. Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа. Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д. ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли. Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много.
freeze написав:Группы сопротивления рептилоидам бомбят соцсети Мне уже несколько человек прислали текст :
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает. Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа. Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д. ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли. Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много.
только, вроде, дятлы, разукрасившие остановки надписями "инн клеймо на лбу, дорога на дачу" и пр. куйню, успокоились....
Всё как обычно, + 281 000 случаев, пятый результат за всё время. США перевалили за 5 миллионов, Индия перешла рубеж в 2 миллиона. В воскресенье будем встречать 20-и миллионного зараженного за время пандемии. Индия впервые стала мировым лидером по показателю новых случаев, перевалив за + 62 000, и обновив свой рекорд. Колумбия + 12 000, тоже обновила свой максимум, и впервые вышла по этому показателю на 4-е место в мире. Аргентина + 7500 - максимум за всё время. Латиносы, практически все, выглядят в этой эпидемии очень не важно. За исключением феномена Уругвая, что-то типа нашей Херсонской области, исключительно мало случаев.
По Европе. Несмотря на то, что Украина бьёт свои рекорды, но нас вытеснили из лидеров эпидемии. Впереди традиционно Россия, проснувшиеся Испания и Франция, а также впереди нас Румыния.
И традиционная рубрика последних дней. Обновляем свой ТОП по госпитализациям.
По отчёту МОЗ от 6 августа госпитализировано за сутки 262 человека. Это третий результат за всё время.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313 2. 5 августа - 293 3. 6 августа - 262 4. 31 июля - 261 5. 24 июля - 255 6. 4 августа - 250 7. 30 июля - 248
freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая. Умерло + 33, тоже максимум за всё время.
Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют. Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается. был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40. щас уже поосторожнее стал....