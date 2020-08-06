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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1629163016311632>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 07:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Группы сопротивления рептилоидам бомбят соцсети
Мне уже несколько человек прислали текст :

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает.
Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа.
Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д.
ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли.
Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:12

  freeze написав:Группы сопротивления рептилоидам бомбят соцсети
Мне уже несколько человек прислали текст :

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Без объявления войны мировое правительство начало третью мировую войну (так они сами это называют). Под видом вакцинации от «короновируса» (псевдоопасного вируса - обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» - себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» короновируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает.
Об этом должны узнать все и как можно быстрее, только так, все вместе, объединившись, мы сможем противостоять этому массовому убийству, как было сделано в Германии, в Швейцарии и др. городах Европы. Они оповестили население и массово все вышли на митинг против вакцинации, тестирования, чипирования и экпериментов над людьми. И они победили! Победили так, что полиция сложила щиты и встала на сторону народа.
Мы – ЛЮДИ!- и не позволим над собой никаких экспериментов, тестирования, массового убийства, чипизации, вакцинации, использования нас «на органы» и т.д.
ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация - превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли.
Остаться в стороне – потерять время. Они действуют стремительно, жертв уже слишком много.


только, вроде, дятлы, разукрасившие остановки надписями "инн клеймо на лбу, дорога на дачу" и пр. куйню, успокоились....
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:42

Что день вчерашний нам принёс ?

Всё как обычно, + 281 000 случаев, пятый результат за всё время.
США перевалили за 5 миллионов, Индия перешла рубеж в 2 миллиона. В воскресенье будем встречать 20-и миллионного зараженного за время пандемии.
Индия впервые стала мировым лидером по показателю новых случаев, перевалив за + 62 000, и обновив свой рекорд.
Колумбия + 12 000, тоже обновила свой максимум, и впервые вышла по этому показателю на 4-е место в мире.
Аргентина + 7500 - максимум за всё время.
Латиносы, практически все, выглядят в этой эпидемии очень не важно. За исключением феномена Уругвая, что-то типа нашей Херсонской области, исключительно мало случаев.

По Европе. Несмотря на то, что Украина бьёт свои рекорды, но нас вытеснили из лидеров эпидемии. Впереди традиционно Россия, проснувшиеся Испания и Франция, а также впереди нас Румыния.

И традиционная рубрика последних дней.
Обновляем свой ТОП по госпитализациям.

По отчёту МОЗ от 6 августа госпитализировано за сутки 262 человека. Это третий результат за всё время.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313
2. 5 августа - 293
3. 6 августа - 262
4. 31 июля - 261
5. 24 июля - 255
6. 4 августа - 250
7. 30 июля - 248
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Он уже и партнеров вагнеровских сдал

Если они партнёры, то таких партнёров не сдают. Походу непартнеры они ему, а угроза.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:52

  pit написав:и к чему здесь инфа про вина?

в начале эпидемии проходила инфа, что если жёстко бухать, то можно вылечиться...вот народ и подбирает "лекарства" с минимальной побочкой... :wink:
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:57

  edvardd написав:
  pit написав:и к чему здесь инфа про вина?

в начале эпидемии проходила инфа, что если жёстко бухать, то можно вылечиться...вот народ и подбирает "лекарства" с минимальной побочкой... :wink:

Можно не заболеть короной. Зато цирроз, острый панкреатит и тд никто не отменял.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:57

По делам нашим бренным.

Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая.
Умерло + 33, тоже максимум за всё время.

Ну, и тут местное региональное достижение, Одесская область + 156 случаев за сутки.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая.
Умерло + 33, тоже максимум за всё время.

Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:12

  st512 написав:
  freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая.
Умерло + 33, тоже максимум за всё время.

Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.


Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.
Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:29

есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается.
был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40.
щас уже поосторожнее стал....
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