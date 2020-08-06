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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1629163016311632>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:42

Что день вчерашний нам принёс ?

Всё как обычно, + 281 000 случаев, пятый результат за всё время.
США перевалили за 5 миллионов, Индия перешла рубеж в 2 миллиона. В воскресенье будем встречать 20-и миллионного зараженного за время пандемии.
Индия впервые стала мировым лидером по показателю новых случаев, перевалив за + 62 000, и обновив свой рекорд.
Колумбия + 12 000, тоже обновила свой максимум, и впервые вышла по этому показателю на 4-е место в мире.
Аргентина + 7500 - максимум за всё время.
Латиносы, практически все, выглядят в этой эпидемии очень не важно. За исключением феномена Уругвая, что-то типа нашей Херсонской области, исключительно мало случаев.

По Европе. Несмотря на то, что Украина бьёт свои рекорды, но нас вытеснили из лидеров эпидемии. Впереди традиционно Россия, проснувшиеся Испания и Франция, а также впереди нас Румыния.

И традиционная рубрика последних дней.
Обновляем свой ТОП по госпитализациям.

По отчёту МОЗ от 6 августа госпитализировано за сутки 262 человека. Это третий результат за всё время.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313
2. 5 августа - 293
3. 6 августа - 262
4. 31 июля - 261
5. 24 июля - 255
6. 4 августа - 250
7. 30 июля - 248
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Он уже и партнеров вагнеровских сдал

Если они партнёры, то таких партнёров не сдают. Походу непартнеры они ему, а угроза.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:52

  pit написав:и к чему здесь инфа про вина?

в начале эпидемии проходила инфа, что если жёстко бухать, то можно вылечиться...вот народ и подбирает "лекарства" с минимальной побочкой... :wink:
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:57

  edvardd написав:
  pit написав:и к чему здесь инфа про вина?

в начале эпидемии проходила инфа, что если жёстко бухать, то можно вылечиться...вот народ и подбирает "лекарства" с минимальной побочкой... :wink:

Можно не заболеть короной. Зато цирроз, острый панкреатит и тд никто не отменял.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:57

По делам нашим бренным.

Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая.
Умерло + 33, тоже максимум за всё время.

Ну, и тут местное региональное достижение, Одесская область + 156 случаев за сутки.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая.
Умерло + 33, тоже максимум за всё время.

Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:12

  st512 написав:
  freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая.
Умерло + 33, тоже максимум за всё время.

Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.


Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.
Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:29

есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается.
был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40.
щас уже поосторожнее стал....
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 78261
Нових - 1453

Одужало - 43055 (+531)
Загинуло - 1852 (+33)
Підозри - 132951 (+1774)

Вінницька область — 2932 (+34)
Волинська область — 4162 (+54)
Дніпропетровська область — 1508 (+16)
Донецька область — 945 (+4)
Житомирська область — 2064 (+28)
Закарпатська область — 5615 (+76)
Запорізька область — 895 (+5)
Івано-Франківська область — 5426 (+131)
Кіровоградська область — 714 (+1)
м. Київ — 9178 (+186)
Київська область — 4058 (+78)
Львівська область — 10572 (+152)
Луганська область — 146 (+11)
Миколаївська область — 682 (+16)
Одеська область — 3904 (+156)
Полтавська область — 489 (+12)
Рівненська область — 6638 (+100)
Сумська область — 636 (+42)
Тернопільська область — 3212 (+35)
Харківська область — 4527 (+146)
Херсонська область — 255 (+13)
Хмельницька область — 1286 (+29)
Чернівецька область — 6477 (+94)
Черкаська область — 975 (+6)
Чернігівська область — 965 (+28)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:31

  freeze написав:
  st512 написав:
  freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая.
Умерло + 33, тоже максимум за всё время.

Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.


Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.
Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.

Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
vetka
 
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