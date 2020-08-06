Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:42

Что день вчерашний нам принёс ?



Всё как обычно, + 281 000 случаев, пятый результат за всё время.

США перевалили за 5 миллионов, Индия перешла рубеж в 2 миллиона. В воскресенье будем встречать 20-и миллионного зараженного за время пандемии.

Индия впервые стала мировым лидером по показателю новых случаев, перевалив за + 62 000, и обновив свой рекорд.

Колумбия + 12 000, тоже обновила свой максимум, и впервые вышла по этому показателю на 4-е место в мире.

Аргентина + 7500 - максимум за всё время.

Латиносы, практически все, выглядят в этой эпидемии очень не важно. За исключением феномена Уругвая, что-то типа нашей Херсонской области, исключительно мало случаев.



По Европе. Несмотря на то, что Украина бьёт свои рекорды, но нас вытеснили из лидеров эпидемии. Впереди традиционно Россия, проснувшиеся Испания и Франция, а также впереди нас Румыния.



И традиционная рубрика последних дней.

Обновляем свой ТОП по госпитализациям.



По отчёту МОЗ от 6 августа госпитализировано за сутки 262 человека. Это третий результат за всё время.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 5 августа - 293

3. 6 августа - 262

4. 31 июля - 261

5. 24 июля - 255

6. 4 августа - 250

7. 30 июля - 248